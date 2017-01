Reconoce Jeovana Alcántar al Congreso por etiquetar 15 mdp para fortalecer unidad de Nefrología en Hidalgo

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA MICH./ DOM-01-ENE-2017/ Con el objetivo de redoblar esfuerzos para atender y prevenir casos de insuficiencia renal crónica que afecta a más de mil personas en Ciudad Hidalgo, se logró etiquetar 15 millones de pesos para fortalecer la Unidad de Nefrología de este municipio, afirmó la diputada Jeovana Alcántar Baca. Recordó que en conjunto con la diputada Mary Carmen Bernal y apoyo de los diputados de la LXXIII Legislatura Local se logró asignar 15 millones de pesos para este 2017. La diputada local por el Distrito de Hidalgo, señaló que la partida especial que se etiquetaron para atender y prevenir los casos de insuficiencia renal crónica, sin duda es una gran noticia para toda la población de su municipio, ya que cada año se registran nuevos casos. Jeovana Alcántar resaltó que conscientes de que esta enfermedad es un grave problema en Ciudad Hidalgo, es por lo que se decidió etiquetar dicha partida presupuestal, no obstante, adelantó que continuará buscando mecanismos para seguir impulsando acciones en favor de la salud de los habitantes de su distrito. Recordó que en diciembre de 2014, se inauguró la Unidad de Nefrología y modernización del Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, obra que tuvo una inversión de 32.5 millones de pesos, y que beneficiaría a más de 130 mil personas de la región Oriente de nuestro Estado, al momento de la inauguración se contaban con 20 máquinas de hemodiálisis de las cuales después del evento se retiraron 10, entendiéndose que actualmente el hospital funciona solamente con 10 máquinas para hemodiálisis “Conozco el sufrimiento que aqueja a familiares y enfermos de insuficiencia renal, Ciudad Hidalgo es uno de los municipios con mayor incidencia de casos, misma que debido a su gravedad y costo, la convierte también en insuficiencia de atención temprana y oportuna de la enfermedad”. Resaltó que son alrededor de mil personas en Ciudad Hidalgo padecen alguna manifestación de insuficiencia renal y hasta el 80 por ciento de estos enfermos no cuenta con seguridad social, a pesar de que el gasto en atención medica oscila entre los 25 mil y 30 mil pesos al mes. La insuficiencia renal es un problema de salud pública en al menos 14 municipios de Michoacán. Esta situación ha generado que el municipio se encuentre en “alerta máxima”, especialmente porque en contraste con el número creciente de pacientes diagnosticados con insuficiencia renal, la infraestructura para la atención de este mal no ha experimentado incremento significativo lo cual resulta verdaderamente preocupante. “En este sentido creo propicio expresar este razonamiento, debido a que lamentablemente este tema cada vez es más común en la región oriente de nuestro estado, como legisladora, hoy levanto la voz para que sumemos esfuerzos para lograr una asignación de recursos para dicho tratamiento médico, pero sobre todo para atención oportuna de esta enfermedad que lacera las vidas humanas de nuestro estado y de México”.