PRD convoca a marcha nacional pacífica contra el gasolinazo

EXCÉLSIOR/ CIUDAD DE MÉXICO/ VIE-06-ENE-2017/ La líder del PRD a nivel nacional, Alejandra Barrales, anunció que el próximo 15 de enero, los perredistas se manifestarán de manera pacífica en todo el país y de manera simultánea en contra del alza al precio de las gasolinas. Previo al inicio de la Comisión Permanente y respaldada por diputados y senadores, Barrales Magdaleno llamó a los ciudadanos a adherirse a esta marcha que iniciará a las 11:00 horas, además adelantó que los perredistas entregarán calcomanías para automóviles y puertas de las casas en rechazo al gasolinazo. Dijo que el aumento al precio de los combustibles no es un tema de comprensión, como lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto, sino que se debe entender “que la gente ya no aguanta más, ya no puede pagar más con un mismo salario y con esta escalada de precios, de aumentos en canasta básica, en toda una serie de insumos que son importantes para las familias mexicanas”. Los perredistas presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley de Ingresos de la Federación, con la finalidad de postergar por un año el gasolinazo. El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, instó al presidente Enrique Peña Nieto a presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos, pues, advirtió, el planteamiento es facultad del Presidente de la República de acuerdo con el artículo 74 de la Constitución. Ello evitaría que la economía mexicana se siga deteriorando, y que sus efectos sean sentidos de manera generalizada y en perjuicio de los ciudadanos”. Por otro lado, diputados del PRD presentaron un punto de acuerdo para que el Congreso de la Unión abra un periodo extraordinario de sesiones el 19 de enero para modificar las disposiciones necesarias para amortiguar el gasolinazo. Morena y Movimiento Ciudadano también inscribieron puntos de acuerdo para un periodo extraordinario el 10 y el 11 de enero.