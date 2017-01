Por aumento a gasolina Vocero Nacional de Autoridades Locales del PRD se pronuncia

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MONITOR EXPRESO/ CIUDAD DE MÉXICO/ MAR-03-ENE-2017/ El Coordinador y Vocero de la Coordinadora Nacional de Autoridades Locales del PRD, Víctor Báez Ceja, se pronunció en torno al incremento de los precios de la gasolina que a partir de este 1 de enero golpeará a los bolsillos de las familias mexicanas. Victor Báez comentó que “los gobiernos locales no podemos ser insensibles ante las quejas que se han suscitado en la ciudadanía sobre el reciente anuncio que ha hecho la autoridad hacendaria en el país en relación al incremento de precios que la gasolina sufrirá a partir de hoy 1 de enero de 2017”. El ex diputado federal resaltó que esta medida viene a ser el colofón de un proceso permanente de desmantelamiento de la industria nacional de los hidrocarburos y de su entrega a manos privadas. Desabasto de gasolinas planeado Al respecto del desabasto de las gasolinas, el ex presidente estatal del PRD por Michoacán, mencionó que se trata de “un desabasto especulativo” que en los últimos días ha dejado en vilo la posibilidad del acceso de los consumidores a los combustibles sin que haya una intervención efectiva de las autoridades para poder detenerlo. Sobre la situación en la que se encuentra México remarcó que la administración federal es la autora de la Reforma Energética que ha derivado en la situación antes descrita, y señaló enérgicamente que “el abandono de PEMEX, la insensata expoltación de la que fue objeto durante los últimos 30 años, así como el dispendio de los abundantes excedentes petroleros que inexplicablemente fueron dilapidados durante los 12 años de los gobiernos de Acción Nacional, son elementos que forman parte de una estrategia planeada que tiene al país en la ironía de un mercado que ofrece gasolina a precios elevados”. Reforma Energética irracional Para Víctor Báez los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Hacienda en torno a la inviabilidad financiera de sostener el subsidio a la gasolina cuadran perfectamente en términos de su aritmética; sin embargo, explicó, “la defensa de la Reforma Energética es irracional puesto que agravará la dependencia del mercado de combustibles en el país en relación a los vaivenes internacionales”. En ese mismo sentido mencionó que en la retórica de las autoridades no se asoma ningún atisbo de cambio en relación a las políticas que han privado en los últimos años hacia el sector de hidrocarburos, y si bien estamos empantanados en el claustro de un laberinto que tiene como única alternativa el castigo al precio de la gasolina y a los bolsillos de los mexicanos. Durante su posicionamiento, el Vocero de Autoridades Locales del PRD sostuvo que es innegable que se ha llegado a este punto después de una deliberada conducción de la industria petrolera a su quiebra y extinción. Golpe financiero a los Ayuntamientos de México “Para los Presidentes Municipales emanados del PRD esta situación nos preocupa puesto que la carestía que se desatará ante el incremento del precio del combustible ya mencionado, derivará en mayores dificultades en las finanzas de las familias pero también en la de los ayuntamientos quienes emplean estos insumos para patrullas, equipos de recolección de residuos sólidos, herramientas, etcétera. Estos aprietos sin duda se recrudecerán ante la decisión ya tomada de también incrementar el precio de la energía eléctrica a partir del 1 de febrero del 2017. Por ello es que hacemos un llamado a las autoridades federales a que se convoque a un foro amplio de discusión que revise a fondo la Reforma Energética y las consecuencias que esta traerá para el país” recalcó Victor Báez. Finalmente el Vocero envío el siguiente mensaje al presidente de México: “Señor Presidente de la República Enrique Peña Nieto, en las cuestiones públicas la sabiduría reside en la capacidad de escuchar el mandato de los ciudadanos, por ello es que toda obcecación es contraria al espíritu de la democracia”.