Policía Michoacán, división Uruapan efectúa operativo de seguridad y vialidad para garantizar la integridad de los Reyes Magos

URUAPAN, MICH./ JUE-05-ENE-2016/ El encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Sub Oficial de la Policía Michoacán, división Uruapan, Arturo Fernández García informó que se realiza un operativo de seguridad, prevención y vialidad en los diferentes centros comerciales, mercados y colonias de esta ciudad, en donde se pretende llevar sanos y salvos a los Reyes Magos que se dirigen a los hogares de los niños que con ansias esperan sus regalos.El alcalde de Uruapan, Víctor Manuel Manríquez González, ha girado las instrucciones para que en esta fecha tan importante, se siga otorgando un servicio de calidad y calidez a la población, principalmente de proximidad social y acercamiento tanto a los comerciantes como a la ciudadanía en general. “La presencia se realiza en la periferia de los centros comerciales, mercados y tiendas departamentales de la ciudad, debemos estar atentos de que Melchor, Gaspar y Baltazar no sufran de algún robo o asalto”, así lo señaló Fernández García, quien destacó que dicha labor se refuerza con el apoyo de Protección Civil Municipal, a cargo de Alberto Zavala Cerda.Asimismo, el personal de Tránsito Municipal a cargo de José Rubén Baltazar Mendoza, se encuentra apoyando las vías de circulación con mayor conflicto, pues invitan a los conductores a no estacionarse en lugares prohibidos y ceder el paso con brevedad, con el único objetivo de agilizar el flujo vehicular. Hasta el momento no existe algún reporte oficial por robo o asalto en los centros comerciales o mercados; sin embargo, Fernández García comentó que se intensificarán estas acciones durante todo el 5 y 6 de enero. “La intención es buena y con esto, logramos concluir de buena manera las fiestas decembrinas y de principio de año”, dijo.Finalmente, recordó que los teléfonos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encuentran al servicio de la población, los cuales son el 117 desde teléfono móvil y el 066 de emergencias. Indicó que hay personal que se encuentra al tanto de estos líneas y se actuará a la brevedad.