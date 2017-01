Más de 190 personas acudieron a PROFECO

MORELIA, MICH., 4 DE ENERO DEL 2017. -Un total de 194 personas acudieron a inconformarse o a pedir asesoría a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Michoacán, durante las pasadas vacaciones decembrinas, así lo señaló el Delegado Federal en Michoacán, Ildelfonso Mares Chapa.

Mares Chapa explicó que las 194 personas fueron atendidas en los 3 módulos que fueron implementados en el Aeropuerto Internacional de Morelia y en las Terminales de Autobuses de Morelia y Uruapan, así como en las oficinas de la Delegación Estatal de Profeco, ubicadas en Morelia en el boulevard García de León.

Señaló que de las 194 personas atendidas 73 presentaron una queja, 3 una denuncia y 118 más solicitaron solamente asesoría.

Las quejas fueron por daño al equipaje, por no respetar descuentos, por reembolso, por no respetar precios y por pérdida del equipaje y las empresas de las que se quejaron fue de Volaris, Primera Plus, Autovías, Parhíkuni, La línea, ETN, Purépecha, Paquetería y Fletes del Sur y United.

El monto recuperado a favor del Consumidor fue por 18 mil 201 pesos, dinero que las empresas tuvieron que pagar a los quejosos.

Cabe destacar que estos módulos fueron colocados del 21 de diciembre al 3 de enero en aras de proteger los derechos de los consumidores y de los Migrantes Michoacanos que arribaron a nuestro estado por vacaciones y como parte del programa de Atención al Viajero, y éstos permanecieron abiertos con horario corrido de 9 de la mañana a 9 de la noche hasta el 3 de enero del 2017.

Lo anterior para dar cumplimiento a la instrucción del Procurador Federal del Consumidor, Ernesto Nemer Alvarez, quien ha señalado que la Procuraduría debe proteger el poder adquisitivo de los consumidores y no tolerar abusos de proveedores y prestadores de servicios que violenten los derechos de la ciudadanía.