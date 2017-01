Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Llama PRI a no ser víctimas del oportunismo político del PRD MORELIA, MICH./ MIE-04-ENE-2017/ “Es lamentable que algunos partidos políticos recurran al oportunismo político por un interés electorero y no por la gente”. Referente al tema de la gasolina, el presidente del CDE del PRI en Michoacán, Víctor Silva Tejeda llamó a la ciudadanía a informarse. "Para que no caigan en las garras del oportunismo político de algunos, que de manera irresponsable y con la bandera del populismo aseguran que van a disminuir y quitar impuestos sin un análisis serio". Reconoció que el alza en los previos del combustible afecta al bolsillo de la ciudadanía pero, también admitió que de continuar subsidiándolo se perderían más de 200 mil millones de pesos al año que serán destinados a programas sociales. Contextualizó que México no puede estar ajeno al entorno internacional. "Si se continuaba con el subsidio a la gasolina implicaba gran parte del presupuesto de programas sociales como Prospera o el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)". "Quienes pretenden vincular la parte de decisiones de gobierno con carácter electoral son los que pretender aprovechar el tema, no con interés de la gente, sino partidista. El PAN votó a favor de la Reforma Energética y el PRD a favor de la Fiscal, sus posturas actuales son oportunistas y populistas". Mencionó que hay personas "que pretenden vincular esa decisión de la cual la mayoría fue partícipe, para adelantar un año la liberación de los precios, y que ahora se pretenden desmarcar por un interés electoral y no por la gente; no tiene más nombre que oportunistas políticos". Cabe señalar que México está pasando de un esquema donde el gobierno era el único proveedor de la gasolina, tenía un monopolio de los combustibles, a uno abierto de competencia, el cual se aplica en la mayoría de los países del mundo. En este nuevo esquema, los precios se fijan en función del mercado internacional, tal como sucede en la gran mayoría de los países y por este proceso México debió haber pasado desde hace mucho tiempo y no se hizo por los costos políticos. Por lo que el tema nada tiene que ver con la Reforma Energética. De seguir igual se tendría que recurrir a más deuda o aumento de impuestos que también habría generado cuestionamientos. “Antes el discurso de la oposición era de reclamo para que la Secretaría de Hacienda dejara de fijar los precios de las gasolinas y ahora que dejó de hacerlo lo utilizan para criticar y no se acuerdan de ese reclamo”.