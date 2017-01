Horóscopo para el viernes 13

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio Hoy conocerás a una persona nueva que te caerá bien en cuanto intercambies dos palabras con él o ella y eso no es algo que te suela pasar. Horóscopo de Trabajo Tu relación con tus compañeros de trabajo es cada día mejor, hoy vais a quedar para pasar algo de tiempo juntos después de cumplir con vuestras obligaciones. Os conoceréis mejor. Horóscopo de Amor Aprovecharás cualquier minuto que tengas libre para estar junto a tu pareja. Quieres recuperar el tiempo perdido. Esperas que nunca más se marche de tu lado. En tu horoscopo del día de hoy, tu nivel general es ALTO, con 4 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 5 y 4 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 25, 47, 11, 31, 47. Respecto al color para hoy en capricornio será el gris. Tu hora feliz será las 11:00 horas. y tu fruta será la fresa. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Aries, Cancer, Virgo, y tendrás que tener cuidado con Leo, Piscis. Acuario Estás cansado de encontrarte constantemente con las críticas de las personas que te rodean; te gustaría que algún día llegaran a aceptarte tal y como eres, sin querer cambiarte. Horóscopo de Trabajo Hoy vas a saber enfrentarte a todas esas situaciones difíciles que vivirás en el trabajo. Tienes la suficiente fortaleza para enfrentarte a todo lo que intente interponerse en tu camino. Horóscopo de Amor Es posible que te enamores demasiado rápido y quieras compartir el resto de tu vida con esa persona, pero en realidad no sabes nada de ella. Piscis Estás cansado de los menosprecios constantes de las personas que te rodean, a veces te gustaría encontrarte con alguien que supiera valorar todo lo que haces por los demás. Horscopo de Trabajo Estás deseando que empiece el fin de semana para poder dejar a un lado el trabajo y todas esas obligaciones que te tienen tan cansado. Vas a desconectar durante esos días días. Horoóscopo de Amor Si tienes previsto enamorar a una persona de signo Leo, lo más probable es que te exija mucha entrega. No se conformará con que le dediques unos minutos al día. Aries Llevas mucho tiempo cometiendo los mismos errores y sigues haciéndolo porque no te paras a reflexionar después de cada equivocación. Tienes que aprender de ellos o seguirás repitiéndolos siempre. Horóscopo de Trabajo Todo lo que realizas en el trabajo no sirve de nada. Nadie se fija en ti y crees que eres uno más dentro de la empresa. Necesitas variar tus técnicas. Horóscopo de Amor Esa persona te ha demostrado en muchas ocasiones que siempre estará a tu lado, que está dispuesta a hacerte feliz siempre. Deberías dar un paso adelante en vuestra relación. Tauro Puede que en ocasiones te metas en problemas por ser demasiado sincero con los demás, pero eso no va a conseguir que dejes de hacerlo jamás. Horóscopo de Trabajo Aprendiste mucho de lo ocurrido en el pasado, cuando te venías abajo por cualquier imprevisto. Ahora tienes la ilusión de recuperar el tiempo perdido y luchar hasta el final. Horóscopo de Amor Hablaste más de la cuenta y ahora te quedarás solo. Tu pareja ya no quiere saber nada de ti. Quiere pasar página y no te concederá ninguna oportunidad. Géminis Has hecho sentir mal a una persona de tu entorno sólo porque no te sientes bien contigo mismo y tenías que pagarlo con alguien. No es justo para él o ella. Horóscopo de Trabajo El trabajo que tienes ahora no te gusta nada. Lo mejor sería buscar otro en donde tuvieses unas condiciones similares y te permitiesen demostrar todo el talento que acumulas. Horóscopo de Amor No tengas miedo a comprometerte con esa persona si es lo que quieres. Que te haga daño siempre será una opción, pero no puedes centrarte sólo en eso. Cáncer Te estás obsesionando con esos problemas contra los que no puedes hacer nada, tienes que darte cuenta de que las soluciones están fuera de tu alcance. Horóscopo de Trabajo Recibirás una propuesta muy interesante para emprender. Es un proyecto muy atractivo que te ilusionará. Eso sí, deberás arriesgarte para conseguir los resultados deseados. Nadie te regalará nada. Horóscopo de Amor Todo lo que haces en esta vida cuenta con la aprobación de tu pareja, te apoya al 100% en todas tus decisiones, siempre puedes contar con él o ella. Leo Esa persona lleva días haciéndote enfadar y ahora quiere reconciliarse contigo sin más. Sabes que está buscando algo y no vas a dárselo así sin más, tienes mucho orgullo en su contra. Horóscopo de Trabajo Hoy no estarás cómodo en la oficina. No responsabilices de esto a tus compañeros, ya que el verdadero responsable eres tú. Te encuentras en un ambiente muy extraño para ti. Horóscopo de Amor Ahora mismo piensas que romper con tu pareja fue lo peor que podías hacer en la vida, pero con el paso de los días te darás cuenta de lo bien que actuaste. Virgo Estás rodeado de personas sin clase que te hacen sentir vergüenza ajena en muchas ocasiones. Deberías dejar que cada cual actúe como crea necesario, no tiene por qué afectarte a ti. Horóscopo de Trabajo Hoy nada de lo que realices en el trabajo te saldrá bien, lo harás todo sin ganas. Ya estás pensando en el fin de semana. Horóscopo de Amor Ahora que echas la vista atrás te das cuenta que la mejor decisión que pudiste tomar fue dejar a esa persona. Las cosas entre vosotros no funcionaban. Libra Hoy te vas a enterar de alguien de tu entorno está copiando tu manera de actuar. Te enfadará mucho porque siempre intentas ser original y te esfuerzas mucho en ello. Horóscopo de Trabajo Ya tienes la mente puesta en el fin de semana, sabes que te esperan unos días geniales junto a tus amigos y familiares, por eso no te concentras en el trabajo. Horóscopo de Amor Poco a poco tu relación va cogiendo la forma que tu pareja y tú deseáis, os ha costado sacrificios a los dos, pero sabes que todo merece la pena. Escorpión Estás cargando con demasiadas responsabilidades durante la semana y eso te deja agotado cuando llegan tus días libres. Tienes que aprender a decir que no algunas veces. Horóscopo de Trabajo A veces resulta un tanto complicado presentar los proyectos a tiempo, así que tampoco te agobies. Tómate un par de días más para finalizar las tareas pendientes. Horóscopo de Amor Sabes que tu pareja a veces tiene que recurrir a su lado más paciente para no dejarte en cualquier momento, eres difícil y por eso aprecias tanto que siga contigo. Sagitario Hoy tendrás la última palabra en una discusión que tendrás con algunos de tus familiares; te encanta dejar a las personas con las que discutes sin argumentos. Horóscopo de Trabajo Hoy te espera una jornada muy agobiante en el trabajo. Quizás deberías dejar para otro día las pruebas. No puedes perder demasiado tiempo con tonterías. Horóscopo de Amor Por una vez en la vida te mostrarás de lo más original con tu pareja. Quieres que aprecie lo mucho que la quieres, le dejarás sin palabras.