Horóscopo para el viernes 06

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio No estás dispuesto a seguir fingiendo que esa persona te cae bien si no es así, estás harto de toda la hipocresía que te rodea, no quieres participar en ella. Horóscopo de Trabajo En ocasiones tienes que reconocer que tienes algunos defectos que te impiden hacer las cosas como deberías en el trabajo, no seas tan orgulloso, pide ayuda si es necesario. Horóscopo de Amor La relación que tenías con tu pareja ha desaparecido, las cosas son diferentes ahora y no sabes qué ha pasado para que todo haya cambiado tanto. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es BAJO, con 1 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 2 y 1 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 90, 30, 22, 86, 7. Respecto al color para hoy en capricornio será el verde. Tu hora feliz será las 22:00 horas. y tu fruta será la fresa. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Cancer, Virgo, Aries, y tendrás que tener cuidado con Tauro, Piscis. Acuario Hay ciertas cosas que para ti están muy claras y no vas a cambiar tu opinión sobre ellas por otras personas. Estás convencido de que es lo que debes hacer. Horóscopo de Trabajo Has aprendido a aceptar a tus compañeros de trabajo tal y como son y así vuestra relación es mucho mejor. Se acabaron todas esas discusiones que os separaban antes. Horóscopo de Amor Tienes que admitir que estás completamente asustado con esa relación, no quieres volver a pasarlo mal por otra persona, por eso no quieres comprometerte otra vez. Piscis No importa cuántos golpes te de la vida, tú estás hecho a prueba de ellos. Dejas que te afecten algunos días y luego te despiertas con una nueva lección aprendida. Horóscopo de Trabajo Cada día te encuentras más cómodo en tu puesto de trabajo, estás convencido de que estás justo donde debes estar. Harás grandes progresos en ese lugar. Horóscopo de Amor Está a punto de llegar una fecha importante para ti y tu pareja, no permitas que tu despiste te haga olvidarla. Deberías darle alguna sorpresa que le guste. Aries Has dejado de obsesionarte con esas cosas que no te hacían ningún bien, sólo te estaban ayudando a alejarte de las personas a las que más quieres. Horóscopo de Trabajo No vas a permitir que ninguno de tus compañeros de trabajo te haga sentir inferior. Has luchado mucho para llegar hasta dónde estás, volver atrás no es una opción. Horóscopo de Amor Te cuesta mucho adaptarte a una relación sentimental. Parece que es algo nuevo para ti. Necesitas cambiar unas cuantas cosas para que la otra persona te acepte. Tauro No importa todo el daño que te haya hecho esa persona, sabes que con el tiempo encontrarás la forma perfecta de vengarte. No lo vas a olvidar. Horóscopo de Trabajo Cada día te encuentras más a gusto con los compañeros del trabajo. Te entiendes de maravilla con ellos y crees que ese buen ambiente que existe ayudará a mejorar vuestra rendimiento. Horóscopo de Amor La sinceridad te ayudará a ser feliz en esta relación. En lugar de callarte todo lo que sientes, tu pareja agradecerá que le cuentes todo lo que se te pasa por la cabeza. Géminis No puedes dejar que la melancolía te invada cada vez que recuerdas a esa persona que ya no está contigo, tienes que conservar los buenos momentos que vivisteis juntos. Horóscopo de Trabajo Si esperas ascender en tu empresa, vas a tener que demostrar que estás dispuesto a sacrificarte por ella. Deberías preguntarte a ti mismo si lo estás de verdad. Horóscopo de Amor Esa persona te demostró que estaría a tu lado siempre y tú la rechazaste, ahora no puedes arrepentirte y querer volver atrás. No sería justo para él o ella. Cáncer No paras de ver defectos en tu físico que quieres cambiar, pero deberías darte cuenta de que son parte de ti, que te hacen ser diferente a los demás. Horóscopo de Trabajo No vas a seguir dejando que otras personas te guien en el trabajo, tú sabes perfectamente lo que quieres y hoy se lo vas a demostrar a los demás. Horóscopo de Amor Te duele hacerlo, pero sabes que esa persona y tú no tenéis ningún futuro, por eso lo mejor es que lo dejéis. Habías puesto muchas de tus esperanzas en esa relación. Leo Hoy quieres pasar algo de tiempo con tus seres queridos y aunque no sea fin de semana estarán dispuestos a acompañarte. Tenerles contigo te hace muy feliz. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás la sensación de que nada de lo que hagas en el trabajo podrá salirte mal. Esa confianza en ti mismo te llevará muy lejos. Horóscopo de Amor Mostrándote tan arrogante y prepotente con los demás no vas a conseguir que se fijen en ti. Deja de actuar para los demás y empieza a ser tú mismo. Libra Sabes que este fin de semana será épico porque ya has empezado a organizar lo que esperas de él. No permitas que nada ni nadie interfiera en tus planes. Horóscopo de Trabajo La distracción será tu peor enemiga hoy en el trabajo, tienes que ser consciente de los errores que cometes cuando dejas que tu imaginación vuele. Horóscopo de Amor Si tienes claro lo que deseas de tu relación con esa persona, díselo. No puedes pasarte la vida esperando a que él o ella dé el primer paso. Escorpión Hoy uno de tus amigos te negará la ayuda que le pedirás y eso te dolerá muchísimo. Creías que significabas más para él o ella, pero no es así. Horóscopo de Trabajo Hoy estás decidido a empezar de nuevo con tus compañeros, sabes que te has portado mal con ellos en muchas ocasiones y no quieres que haya tensión entre vosotros. Horóscopo de Amor Gracias a la comunicación que mantenéis constantemente tu pareja y tú vuestra relación sigue adelante y es más fuerte ahora que nunca. No pierdas esas ganas de seguir junto a él o ella. Sagitario Después de todo lo que ha hecho ese amigo por ti, lo mínimo que puedes hacer es agradecérselo y hoy vas a encontrar la forma perfecta para hacerlo. Horóscopo de Trabajo Hoy no vas a poder resistir los ataques que te lanzarán algunos de tus compañeros de trabajo, acabarás perdiendo los papeles y dirás cosas que no deberías decir. Horóscopo de Amor Esa persona consigue lo que nadie había conseguido nunca contigo, sientes que está entrando en tu corazón sin que ni siquiera puedas hacer algo para evitarlo.