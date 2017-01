Horóscopo para el sábado 07

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio No estás dispuesto a seguir soportando a esas personas que parecen empeñadas en hacerte sentir mal contigo mismo. Tienes muy claro que vas a expulsarlas de tu vida para siempre. Horóscopo de Trabajo Por suerte has dejado todo hecho en el trabajo y vas a poder disfrutar de tu día libre. Dedica tiempo a esas actividades que dejas de lado durante la semana. Horóscopo de Amor No sabes cuánto durará tu relación, pero estás dispuesto a disfrutarla al máximo. En estos momentos sólo deseas estar con esa persona y nada más, no vas a pensar en el futuro. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es MEDIO, con 2 estrellas. Mientra que tus niveles de amor y trabajo son de 4 y 4 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 14, 63, 49, 89, 10. Respecto al color para hoy en capricornio será el amarillo. Tu hora feliz será las 13:00 horas. y tu fruta será el melocotón. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Tauro, Piscis, Géminis, y tendrás que tener cuidado con Libra, Cancer. Acuario Creías que esa persona era simplemente tu amigo, pero hoy te vas a dar cuenta de que tiene sentimientos más profundos hacia ti. Te molestará tener que perder su amistad por ello. Horóscopo de Trabajo Ten en cuenta que el orgullo puede ser algo positivo o negativo si lo llevas a los extremos y este es el peligro que puedes correr hoy en el trabajo. Horóscopo de Amor Este fin de semana vas a aprovechar todo el tiempo que tengas para disfrutar con tu pareja. Normalmente no podéis estar juntos, por eso no quieres perder ni un segundo. Piscis Estás convencido de lo que deseas, así que vas a aprovechar la oportunidad que te brinda la vida en este momento. Estás cansado de dejar las cosas para más adelante. Horóscopo de Trabajo Debes irte reciclando y actualizando si quieres ir avanzando en el mundo de los negocios. La vida te da buenas oportunidades y no puedes dejar pasar ninguna de ellas. Horóscopo de Amor Cada día que pasas con esa persona te das cuenta de que es con quien quieres estar, no sigas callándote los sentimientos que tienes por él o ella. Aries No vas a mentir a ese amigo, aunque lo que tienes que decirle sabes que no le gustará, lo harás igualmente. Así te sentirás bien contigo mismo. Horóscopo de Trabajo Debes seguir en tu línea y dejar de lado lo que los demás digan de ti. Piensa que en el mundo laboral, al envidia es uno de los sentimientos más frecuentes. Horóscopo de Amor Los cimientos de tu relación se desmoronan cada día más, está claro que algo no está funcionado entre vosotros. No puedes seguir dejando que las cosas acaben así. Tauro Hoy te apetece salir de la rutina y hacer cosas que no sueles hacer el resto de los días. Estás dispuesto a romper tus propias reglas en este día. Horoscopo de Trabajo Debes dar cada día lo mejor de ti si realmente quieres el éxito en la empresa. No pienses como un trabajador, piensa como un jefe o socio. Horóscopo de Amor Las cosas entre tu pareja y tú van cada día mejor, habéis aprendido a aceptaros mutuamente tal y como sois, y así es más fácil llevar una relación sin sobresaltos. Géminis Te arrepientes de los errores que has cometido últimamente, pero con decirlo no es suficiente, tienes que ponerte manos a la obra e intentar solucionarlos de la mejor forma. Horóscopo de Trabajo Nunca es tarde para volver atrás y corregir el rumbo que tomaste en el pasado. Tu presente no te hace feliz, así que retrocede y arregla las cosas. Horóscopo de Amor Si no quieres sentir esos remordimientos de nuevo, no dejes que tu pasado vuelva a ti para perseguirte. Plántate y haz barrera entre esos pensamientos y tú, te sentirás mejor. Cáncer Ayudar a los demás con sus problemas te hará sentir mejor contigo mismo, has comprobado que prefieres compartir tu buena suerte y tu felicidad con las personas que no las tienen. Horóscopo de Trabajo Puedes estar satisfecho de todo lo que has conseguido durante esta semana, has dado lo mejor de ti y tus esfuerzos han sido recompensados con creces. Horóscopo de Amor No puedes evitar tener la necesidad de alejarte de esa persona, no quieres mantener una relación con él o ella, no estás preparado para ese tipo de compromiso. Leo Estás poniendo todos tus esfuerzos en combatir la frustración que sientes en muchas ocasiones, no quieres volver a paralizarte de esa manera, sólo quieres seguir adelante. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás algún momento de ansiedad al recordar todo lo que falta para alcanzar tus objetivos en el trabajo. No te agobies, todo llegará gracias a tu constancia. Horóscopo de Amor Hoy estás dispuesto a decirle a esa persona lo mucho que le amas, no quieres esconder más tus sentimientos, quieres dejarle claro que estás enamorado de él o ella. Virgo Hoy vas a dedicar parte de tu tiempo libre a ponerte al día con esas tareas que has dejado abandonadas. Te costará mucho, pero sabes que es lo correcto. Horóscopo de Trabajo Hoy comienzas el fin de semana encantado con los momentos que has vivido en el trabajo durante esta semana, todo ha sido gracias a tus compañeros. Horóscopo de Amor No puedes seguir cerrando tu corazón cada vez que alguien intenta acceder a él, estás perdiendo grandes oportunidades de ser feliz por ese miedo al rechazo que tienes. Libra Hoy vas a descubrir que todos los planes que has estado haciendo durante estos días no han servido para nada, todo lo que tenías organizado se vendrá abajo. Horóscopo de Trabajo Gracias a tus sacrificios y a tus esfuerzos has conseguido ganarte un hueco especial en tu empresa. Puedes estar orgulloso de todo lo que has conseguido en este tiempo. Horóscopo de Amor Si quieres que tu pareja te perdone, vas a tener que demostrarle que estás dispuesto a pasar más tiempo con él o ella. No puedes abandonarle cuando te venga en gana. Escorpión Si quieres que la gente que te rodea te trate como te gustaría, vas a tener que hacer lo mismo tú por ellos. No te cierres. Horóscopo de Trabajo Para sentirte mejor en el trabajo tienes que dar lo mejor de ti, tienes que hacer algo de lo que puedas sentirte orgulloso, no dejarte llevar por la inercia. Horóscopo de Amor Para alcanzar el amor en tu vida, tienes que dejar de levantar barreras entre los demás y tú, te estás aislando voluntariamente porque tienes miedo a que te hagan daño. Sagitario Hoy vas a hacer todo lo que esté en tu mano para alegrarle el día a uno de tus mejores amigos, sabes que no está pasando por su mejor momento. Horóscopo de Trabajo Estás absolutamente perdido, cuando piensas en lo que esperas de tu futuro laboral no sabes qué camino debes seguir. Elige el que te hace feliz. Horóscopo de Amor No sabes qué hacer para que tu relación vuelva a ser como antes, has perdido a tu pareja por alguna razón de la que no estás seguro.