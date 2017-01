Horóscopo para el miércoles 25

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Acuario Te han acusado últimamente de ser demasiado frío, pero es que sólo muestras tu mejor cara con las personas a las que quieres de verdad en la vida. Horóscopo de Trabajo Tienes la mente muy ocupada en diferentes cosas y esto hará que no puedas concentrarte en las tareas que tienes por hacer. Será complicado avanzar hoy. Horóscopo de Amor Esa persona no ha resultado para nada ser como esperabas, te darás cuenta de que te ha estado mintiendo en un montón de cosas y no lo soportarás. En tu horoscopo del día de hoy, tu nivel general es ALTO, con 5 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 1 y 2 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 0, 92, 98, 40, 89. Respecto al color para hoy en acuario será el marrón. Tu hora feliz será las 23:00 horas. y tu fruta será la piña. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Aries, Geminis, Piscis, y tendrás que tener cuidado con Libra, Leo. Piscis Hay una persona en tu entorno que se pasa el día criticándote y diciéndote lo que tienes que hacer, estás harto de toda esa presión que recae sobre ti. Horóscopo de Trabajo La intuición es algo que puede fallar y hoy es uno de estos días. Si te llegan nuevos proyectos, antes de decir que no, estúdialos bien y coge unos días para pensar en ellos. Horóscopo de Amor Ahora que miras atrás y recuerdas lo que tenías con esa persona, no puedes evitar arrepentirte de las decisiones que tomaste y que te llevar a alejarte de él o ella. Aries No puedes sentarte a esperar que las oportunidades de avanzar lleguen a tu vida, tienes que ser tú quien salga a buscarlas. Ten más confianza en ti mismo. Horóscopo de Trabajo Estás cansado de dar todo por ese puesto de trabajo que parece que nunca llegará. Quizás haya llegado el momento de buscar otras opciones que te hagan más feliz. Horóscopo de Amor No has tratado a tu pareja como se merecía y poco a poco se va alejando más de ti. Todavía estás a tiempo de recuperar su confianza, no pierdas la oportunidad. Tauro No consigues nada en la vida últimamente porque no te propones nada, tienes que organizarte y planificar el plan que vas a seguir para conseguir lo que quieres. Horóscopo de Trabajo Controlas todo lo que sucede en el trabajo y no hay nada que se te escape. Tus compañeros creen que no, pero eres muy observador. Demúestrales hoy lo equivocados que están. Horóscopo de Amor Te has fijado como meta conquistar a esta persona y esto es, precisamente, lo que vas a conseguir. Ten las ideas claras y no te rindas. Tendrás a la pareja que buscas. Géminis Has dejado todas tus distracciones a un lado y ahora estás centrado en eso que quieres y sabes que lo vas a conseguir porque tienes la seguridad en ti mismo que te hace falta. Horóscopo de Trabajo Eres una persona que puede llegar a ser madura y muy seria y hoy vas a sorprender a los compañeros al mostrar una parte de ti que nunca habían visto. Horóscopo de Amor No quieres perder a tu pareja y estás dispuesto a todo para que la chispa que hay entre vosotros esté siempre allí. Es una buena manera de mejorar la relación. Cáncer No vas a seguir dándole vueltas a esas decisiones que tienes en mente, vas a arriesgarte, esta ocasión lo merece y gracias a eso conseguirás grandes cosas en tu vida. Horóscopo de Trabajo No quieres saber nada de este compañero de trabajo y con razón. Las personas que no son de confianza es mejor dejarlas de lado. Siempre acaban por jugártela. Horóscopo de Amor Una relación de amor puede ser más o menos complicada, pero cuando ya se vuelve casi incontrolable, lo mejor es acabar con ella. El amor es para vivir, no sufrir. Leo Hoy el fracaso que has vivido hace poco podrá con tu ánimo. Te vas a permitir a ti mismo tener un día de autocompasión, pero mañana volverás a levantarte. Horóscopo de Trabajo No puedes evitar ser el centro de atención entre tus compañeros de trabajo, te lo propongas o no siempre lo eres y tienes que admitir que eso te encanta. Horóscopo de Amor No tienes paciencia con esa persona, no quieres que las cosas avancen lentamente, quieres tenerlo todo ya. La pasión que sientes puede contigo, te domina. Virgo Por muchos golpes que te de la vida, siempre vas a conseguir encontrar la forma de cambiar las cosas y reponerte. No te das por vencido nunca. Horóscopo de Trabajo Hoy te vas a dar cuenta que uno de tus compañeros de trabajo está más triste de lo habitual. Vas a hacer todo lo posible por ayudar con lo que le preocupa. Horóscopo de Amor Esa persona se ha aprovechado de ti y no sabe el mal que ha hecho. Le vas a dejar muy claro que no va a volver a jugar contigo. Libra Te gusta que te dejen las cosas claras y ese familiar no lo está haciendo, por eso sospechas que te está ocultando algo. No pararás hasta averiguarlo. Horóscopo de Trabajo Hoy vas a tener que ser tú quien resuelva los problemas que surgirán en tu puesto de trabajo. Tus superiores reconocerán el mérito que tienes y te recompensarán. Horóscopo de Amor Esa persona se ha cansado de tus constantes críticas. No puedes presionar así a alguien a quien quieres, no es justo. Quizás no sea tarde para pedir perdón. Escorpión Sientes que estás atrapado en una vida que no te gusta, no te hace feliz. Deberías cambiar todo lo que te está impidiendo ser exactamente como quieres ser. Horóscopo de Trabajo Los compañeros de trabajo piensan que les estás presionando más de la cuenta. Debes usar palabras y un tono más amistoso y tranquilo cuando debas pedirles algo. Horóscopo de Amor Las promesas que te hace esta persona no se cumplen nunca, por lo que te estás planteando seriamente si merece la pena o no tener esta relación. Sagitario No estás llegando a las conclusiones que te necesitas para darte cuenta de lo que va mal en tu vida. Abre los ojos, mira las cosas desde otra perspectiva. Horóscopo de Trabajo Tendrás muchas cosas por hacer y es posible que te acabes agobiando. Debes buscar la manera de hacer diferentes tareas para que no se te haga tan pesado. Horóscopo de Amor Tienes que reconocer que últimamente no has sido la pareja ideal, pero hazle comprender a la persona con la que compartes tu vida que has pasado por mucho. Capricornio No puedes rendirte en este momento, te has encontrado con tu primer fracaso, pero tienes que seguir adelante, demostrando lo que vales y lo que te mereces. Horóscopo de Trabajo No te rindas en el trabajo, pues aunque parezca que vas algo lento en tus objetivos, lo vas a conseguir. Solo sigue trabajando con todas tus fuerzas. Horóscopo de Amor Que tu pareja necesite algo de espacio no significa que las cosas entre vosotros hayan terminado. Ten paciencia y no le agobies con tus paranoias sin sentido.