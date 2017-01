Horóscopo para el miércoles 18

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio Eres un luchador por naturaleza, cuando algo no te sale bien en la vida, buscas otro camino que te lleve al destino que tienes en mente. Horóscopo de Trabajo La tensión en tu puesto de trabajo no para de crecer y deberías hacer algo para remediarlo. Aunque creas que no es tu responsabilidad, eres parte de la solución. Horóscopo de Amor No estás seguro de que tu relación con esa persona vaya a funcionar, no tenéis nada en común, puede que no estéis hechos el uno para el otro. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es ALTO, con 4 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 1 y 3 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 55, 10, 77, 96, 72. Respecto al color para hoy en capricornio será el naranja. Tu hora feliz será las 16:00 horas. y tu fruta será la sandía. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Aries, Géminis, Libra, y tendrás que tener cuidado con Piscis, Sagitario. Acuario Hoy querrás compartir tus preocupaciones con uno de tus amigos y estarán totalmente disponible para ti, para ayudarte en todo lo que necesites. Eso es un amigo de verdad. Horóscopo de Trabajo Tienes muchas esperanzas puestas en el futuro. Consideras que puedes llegar muy lejos si te esfuerzas un poco más. Todos tus objetivos se harán realidad si aciertas en las decisiones. Horóscopo de Amor Hoy sabrás que esa persona que tanto daño te hizo en el pasado está sufriendo también por amor. No podrás evitar alegrarte después de haberte roto el corazón. Piscis Ciertas personas de tu entorno creen que no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor e intentan aprovecharse de ti, les vas a hacer creer que tienen razón. Horóscopo de Trabajo No puedes responsabilizarte de todos los males ocurridos durante los últimos días en la oficina. Hay más gente implicada en este proyecto, así que descansa tranquilo. Horóscopo de Amor Estás disfrutando mucho de esta etapa de soltería, ya no echas de menos estar con alguien, ahora eres capaz de confortarte a ti mismo sin ayuda de los demás. Aries No estás utilizando tu fuerza interior, esa que sabes que tienes y que te ayudaría a seguir adelante con esos proyectos que tienes en mente. Deja de vaguear. Horóscopo de Trabajo Tienes claro que las excusas no te van a servir para huir de tus responsabilidades en el trabajo. Ha llegado el momento de enfrentarte a tus obligaciones. Horóscopo de Amor Esa persona pensaba que podía hacerte daño y que aún así querrías estar con él o ella. Está muy equivocada, hoy le demostrarás que contigo no se juega. Tauro Todos los problemas que hayas podido sufrir durante esta semana se te olvidarán cuando te reencuentres con tus amigos. Sentirás que el optimismo crece en ti. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás la sensación de que nada puede salirte peor. Parece que el universo está contra ti o que hay algo que te impide triunfar en el trabajo. Horóscopo de Amor Tienes que reconocer que te enamoraste de una persona que no era buena y te lo demostraba con muchas de las acciones que cometía, así que no puedes estar sorprendido. Géminis Hoy los asuntos importantes que tienes que resolver, acabarán siendo menos complicados de lo que pensabas. Una vez lo hayas acabado, te sentirás completamente liberado. Horóscopo de Trabajo Has pasado mucho tiempo manipulando a tus compañeros de trabajo para que las cosas siempre estuvieran a tu favor, ahora que te han descubierto, no vas a poder negar que es verdad. Horóscopo de Amor No sabes cómo ha podido ocurrir, pero esa persona ha conseguido conquistar tu corazón por completo. Estás encantado con haberle conocido, sabes que vuestra relación tiene futuro. Cancer Si tienes dudas sobre el camino que debes seguir en estos momentos, deberías recordar todo lo que has avanzando hasta ahora. No ha sido precisamente poco. Horóscopo de Trabajo En el trabajo estás adaptándote muy bien, las novedades que has sufrido han resultado ser más positivas de lo que pensaste cuando te las comunicaron. Horóscopo de Amor Una vez más has vuelto a confiar en una persona que no se lo merecía. ¿Cuándo vas a aprender a asegurarte de que te entregas a quien de verdad te quiere? Leo El fin de semana empieza ya y tienes claro a qué vas a dedicar cada segundo de estos días. Sólo piensas en disfrutar, es por lo único por lo que quieres esforzarte. Horóscopo de Trabajo Sabes perfectamente que no estás haciendo las cosas bien en el trabajo y aún así sigues adelante. Cuando lleguen las consecuencias sólo podrás culparte a ti mismo. Horóscopo de Amor No sigas aguantando que esa persona te de lecciones de vida, si de verdad te quisiera, te aceptaría tal y como eres, no intentaría cambiarte siempre. Virgo Comienza tu época de máxima influencia y, aunque sientes que tus fuerzas se renuevan, también tendrás que soportar que tus mayores defectos se intensifiquen. Cuida tu actitud. Horóscopo de Trabajo No soportas la presión que te hace sentir tu empleo actual, tienes muy claro que no durarás mucho tiempo en ese lugar, así no te sientes orgulloso de tu trabajo. Horóscopo de Amor Estás viviendo unos momentos maravillosos en tu soltería, hace mucho que te cansaste de tener que preocuparte por hacer feliz a los demás cuando nadie hacía lo mismo por ti. Libra El principio de mes te ha sentado fatal, has comenzado recibiendo malas noticias que no tienes muy claro como encajar. No dejes que todo eso pueda contigo. Horóscopo de Trabajo Las malas noticias van a llegar a tu vida laboral, sea lo que sea, no permitas que te impida seguir dedicándote a los proyectos en los que llevas tanto tiempo trabajando. Horóscopo de Amor No soportas la soledad que te rodea últimamente, te gustaría encontrar a alguien con quien compartir tu vida, pero eso por el momento parece bastante imposible. Escorpión Ver con entusiasmo el fin de semana que está a punto de comenzar es difícil si no tienes a nadie con quien compartirlo, te sentirás decepcionado con tus amigos. Horóscopo de Trabajo Cada día que pasa avanzas más en el trabajo, muchos te achacan cierta falta de compañerismo, pero has aprendido que para triunfar tienes que preocuparte sólo por ti mismo. Horóscopo de Amor Sabes perfectamente que tienes a esa persona comiendo de la palma de tu mano, conquistarle no te ha resultado nada fácil, pero ahora que lo has conseguido estás contentísimo. Sagitario Para ti septiembre significa un nuevo comienzo, significa volver a encontrar la motivación para dedicarte a todo eso que te hace feliz. Has comenzado el mes con mucho entusiasmo. Horóscopo de Trabajo Hoy no soportarás no poder dar tu opinión sincera en el trabajo, sabes que si lo hicieras, podrías jugarte tu empleo y no estás en una buena situación económica. Horóscopo de Amor Esa persona que tanto te gusta te va a demostrar hoy que no quiere estar en tu vida sólo para acompañarte en los buenos momentos, te apoya.