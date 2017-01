GRINGA, GRINGA: Joder a México, lema de la clase política

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-04-ENE-20177 ¡Con un gobierno reprobado! en servicios básicos, recolección de basura, alumbrado público, seguridad, y atención al usuario, terminamos el 2026, poco alentador para los uruapenses, porque quiere decir que ya no pudieron, aunque Vicko Manrico, les grite en público y les miente la madre a los secretarios, no logró hacerlos trabajar.“El que nada debe, nada teme” ¿Le da miedo a Marianito que las personas se le acerquen a VIcko Manrico? o ¿Simplemente se subió al tabique? dicen os perruchos, que la segunda, porque comprenden que se trata de un panista observado en otros gobiernos por actos de corrupción, y a las pruebas me remito.Uun panista en la cumbre el gobierno perredista, no ha logrado entender la esencia de los gobiernos de izquierdas, la “sencillez y la humildad” pero como si fueran tan sencillitos, los actuales actores del gobierno manriquista, un gobierno venido a menos.Un gobierno que va al fracaso, porque genero expectativas impresionantes, de entrada, los 27 mil votos con que ganó no representan nada, en un municipio de 450 mil habitantes y más de 200 mil votantes, pero si reflejo el hartazgo de un gobierno, altanero, prepotente, soberbio y radical que encabezó Caldo Mehacias.A los empleados del municipio, Caldo les pidió dinero para los bailes, les vendieron boletos de hasta 500 pesos, a un empleado castigado con su salario, pos es una mentada de madre, pero las cosas se repiten, Vicko presume colocación de villas, las cuales pagaron los empleados 200 pesos menos de su salario, son chingaderas, ahora el gobierno está repudiado por los empleados ¿eso quieren?Con el Sutem no hay buenos acuerdos, la relación que parecía buena, se está cayendo ¿por qué? Por lo mismo la soberbia no les permite ver más allá de su nariz. Pero si quieren reelección, para el grupo, ya no se diga de Vicko Manrico, ya hay plan “B” se llama Gema del Rio.¡Que conste! la calificación reprobatoria no la pone ni está página, ni una persona, hagan una encuesta, anónima entre los empleados del ayuntamiento, y califiquen, hagan una encuesta para que los ciudadanos y empresarios califiquen la administración y enternece de la realidad ¡salgan de la burbuja de jabón!¿Usted que calificación le daría al gobierno de Manriquez en el 2016? Pues las respuestas son poco, muy poco alentadoras, porque la máxima es 6 , a ver y ¿porqué’ número uno el presidente no atiende ¿ será? O es casual culpa del panista incrustado en la secretaría particular, si se quejaban del ex primer damo (Christian) hoy es pior.Así las cosas, pero en fin el 2016 lo cerraron con una encerrona, valga la repugnancia, pero les leyeron la cartita a los secretarios, muy bien porque mucho chingan un “buen presidente” para un pésimo equipo de trabajo, desde el momento que Vicko permitió que en su equipo se permeara gente ajena, perdió. Ahora resulta que la reelección quizá no le alcanza, pero hay plan “B” y es una mujer guapa e inteligente, conste que no dije que es Gema del Rio de Manrico, de ser así Vicko pasaría de la silla presidencia a la del primer damo municipal ¡OOOH!, no está mal. ¡Que chistoso hay otra ex primera dama que quiere ser presidenta, dicen que ya se hizo lipo escultura, se quitó arrugas de la cara, no del alma, en el buen sentido quedo bien mona., monísima. No se llama Mona… ni mony, se llama Ramona.Hay otra que también es primera dama, también se sometió a ciertas cirugías estéticas, de rostro y parece que de pompa, está es actual regidora y quiere ser presidenta, ya anda en la chamba, dicen las malas lenguas que tienen equipo de campaña, así de entradas en el trabajo, habrá chispas… las tres son buenas. Y la cuarta carta se llama Gabriela Teamuina,. Ya se anda placeando y pidió apoyo a mujeres perredistas, quiere ser presidenta, se pagó una maestría en España, con dinero de los michoacanos, becadas pues, beca que se otorgó en su paso por el congreso, antes de campaña que pase a pagar las cobijas que les debe a las mujeres de la corriente lagunista.Bueno, las cuatro mujeres maravilla, ya andan en campaña ¿por eso se va Gaby del gabinetazo? Pos también se va Fabiola, bueno regresando al tema Uruapan, de las cuatro mujeres maravilla, dos son preparadas académicamente, Gema Rio y Gaby Te amuina, las otras dos ex primeras damas, parece que cuentan con primaria y comercio. El 18 se acerca y con ello aquellos que quieren ser gobierno, también, unos meses son insuficientes para hacer campaña, , el diputado que rechaza la reforma, pero acepto el bono de fin de año, o sea, chistosos, corruptos y desvergonzados, pero navegan con su bandera de apoyo al pueblo, mentirosos de pacotilla, que demuestre el trabajo que ha hecho a favor del pueblo.1 A los uruapenses hasta les quita fuentes de empleo, etiqueta recursos `para Uruapan y ¿qué? ¡los entrega a constructores foráneos!, ay Al Anizzz, no tiene pena. Pero pos hay quienes sigan su juego hay que ver que informa, a ver si no sale con que aprobó tantas reformas, mejor que informes lo que hizo, cuantas inactivas de ley presentó y a cuáles les dio seguimiento hasta lograr el consenso y hacer leyes, de no ser así, no tiene que presumir. y pos esperar el informe eso queda, porque va a querer ser presidente también y GRINGA GRINGA.. EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA Fe de ratas.- Este texto es ficción, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.