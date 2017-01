GRINGA, GRINGA: Silvano se sube al ring contra Fidel

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-25-ENE-2017/ ¿Y los títulos apá? Cuántos políticos presumen ser ingenieros, licenciados, nutriólogos, psicólogos, mercadólogos, en fin, hasta comunicólogos y periodistas, pero ¿Onta el titulo? Michoacán y Uruapan en el ojo del huracán, es delito usurpar funciones, entendieron burros. El ingeniero Barragán diente fino, tendrá que aclarar que no es ingeniero, o si pero mide calles, la misma suerte tendrán muchos, pero dentro de todo hay una buena noticia, para quienes obtuvieron título L E G A L M E N T E..Michoacán contará con una ventanilla única, para facilitar trámites y obtener la cédula profesional, así que quienes por falta de dinero, tiempo o desidia no la han tramitao pos ay ta.En la administración hay que revisar varios datos, en cuanto a la titulación de funcionarios, empezado por los regiburros, que dicen que son licenciaos y no son, otros presumen ser maestros y tampoco, bueno hay de todo, desde primaria terminada en en el CEBA (Centro de Eduación Básica para Adúlteros, digo Adultos) hasta Cetis, licenciatura y maestría de algunos. Sucede también en las secretarias, más de uno presumen nivel académico del cual carecen, aplica el dicho “de lo que presumes careces” pues bien Vicko Manrico prometió perfiles, así que llegó la hora de revisar los currículos.Más allá de revisar el culum, Vicko debe revisar los resultados que le dan los secretarios, directores y coordinadores, de plano el encargado del servicio de recolección simplemente no sirve, no dio ni dará resultados, basura por todo el pueblo ¿Qué es eso? Los encargados de la prevención, publicando en sus muros pendejada y media, no van a lograr prevenir la delincuencia, asaltos en escuelas, cajeros, restaurantes, es solo el desprestigio para e preciso, esas personas que están más por cumplir compromisos políticos que por lo que saben.Deben abandonar el cargo, qué más da otros 2 aviadores, sale más barato pagarles sin hacer nada a que se hagan que hacen, pero no dan resultados NO HAY PREVENCIÓN.Sin compromisos el gobierno avanza, los pagos políticos ya no pueden ser parte de un gobierno y mucho menos poner en riesgo la seguridad del municipio ¡basta! Aunque doña Peluches se enoje. Por cierto, Marinela está preparando una visita al congreso del Estado, el plan es reunir 50 personas, para protestar por las reformas, pero a Pachequito, le prohíbe manifestarse por la presunta golpiza que le dieron los poles de Michoacán.Dicen los panes que Marínela ya está alejada de la Cocoa y de la familia Calderón, ahora la tildan de perredista por su cercanía con chifla y con vicko Manrico ¿será?Pos será el sereno y aunque dice el dicho que no por mucho madrugar amanece más temprano, la rebatinga ya comenzó y Fidel Tuntún Torre Alta se subió al ring a “peliar” con Toño García Conejo y pos ay tan las cosas.Y pos García Conejo, el hijo de Israel Tentando, anda en campaña, busca ser senador, dicen las malas lenguas que Vicko Manrico también quiere ser senador, pero que no le alcanza hay que ver es pronto para hablar de eso.Fidel es un perredista que no quiere salir del amarillo pero coquetea con Morena y es del equipo de Lion Godoy, quiere ser gobernador de Michoacán, en lugar de que termine su periodo como diputado federal para que continúe escalando, pero pos eso no es posible, es inquieto el diputao.Ya lo dijo el señor de las ligas “René Bejarano”, que por cierto ya se injertó cabello, si las estadísticas y análisis del señor de las ligas es acertado, entonces los plietos por el poder en Morena los puede llevar a la derrota, hay varios microgrupos y eso no les conviene. Finalmente habrá imposición de candidatos, así que aquellos que andan ofertando candidaturas a Ramón Hernández, a Marinela Peluches, a Nacho Campestre y otros, pos solo quedarán bien rostizaos por mentirosos. Por ofrecer lo que no pueden y lo que no tienen.El pleito del poder por el poder en Morena los puede llevar a la derrota, de ahí el nacimiento del Movimiento por la Esperanza de México, ojo no de Michoacán, es otro tema, aunque Tuntún le renombre por Michoacán, ese no es efectivo, pos en el PRD y en Morena suceden cosas importantes, bueno hasta el muñeco salió honesto, leal y crítico del mal gobierno, muy bién.Pos ya lo dijo Chiflaculo, quienes apoyen a AMLO que renuncien a la administración del gobierno del Estado, lo mismo debe hacer Vicko Manrico, quien ande en campaña que se vaya, upos, se van a quedar solos, pero es mejor solos que mal acompañados, hay que ver si estan dispuestos. La que está más puesta que dispuesta es Mona Sánchez, quiere ser diputada por el distrito sur, eso si aún no hay partido político hay quienes aseguran que será candidata por Acción Nacional, que competirá en una interna con Adys Oliva Magaña. Joana Moreno, también va. Pos en la panadería, dicen las malas lenguas, que hay un acuerdo Benítez &Berber, uno será diputado federal, por la vía plurinominal y el otro será presidente municipal, parece que Benítez quiere repetir campaña, así de claro. El resto de la militancia ¿está pintada? Los panistas cayeron en la conformidad, un pozole en diciembre, unos tamales en la candelaria, otro pozole el 10 de mayo y así están contentos, pura lengua y ya, listo.En el tricolor as cosas están tranquilas primero vienen cambios en Canaco de ahí verán de cual cuero salen más correas, hay quienes trabajan para que no llegue a la presidencia de Canaco una mujer, amiga de Pedrito Plan Cartel, pero... hay que ver. Porque ahora en el año del gallo, todas andan bien gallos, hasta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Arcadio Méndez, ya decidió levantar la voz, así que cuidado, porque no se han controlado loso bloqueos, actos vandálicos, ni aunque lleven camiones de cemento a Capacuaro hay solución.Faltan estrategias claras y contundentes, aplicación de la ley pronta y expedita, dejar compromisos políticos en primer término y anteponer la seguridad del pueblo, un pueblo lesionado por la inseguridad, la falta de oportunidades laborales, sobre todo los milenials, que carecen de espacios. Que importante es que el gabinetazo estatal, está en el ojo del huracán y revisen a cada uno de los secretarios, al menos que no usurpen funciones y se digan profesionistas si no lo son, y lo mejor que se dejen de andar oliéndole el pedo a AMLO y se pongan a trabajar, asi de sencillo es, queremos solución… que no sean amagos, que se aplique la ley pareja…Y de ser así el gober gana puntos, aunque le toque quedarse un mucho solitito, porque hartos perredistas siguen a AMLO y otros tantos mienten en su nivel académico pos ojo, mucho ojo porque GRINGA GRINGA… EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.