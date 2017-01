Fundamental salvaguardar los derechos humanos de las familias jornaleras: Yarabí Ávila

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

La diputada del PRI demandó un espacio digno para cientos de familias que tienen la necesidad de migrar para buscar un empleo. MORELIA, MICH./ JUE-19-ENE-2017/ A salvaguardar los derechos humanos de familias jornaleras y brindarles un espacio digno para vivir, llamó la diputada del PRI por el Distrito de Morelia Noroeste, Yarabí Ávila González, a autoridades estatales y municipales, luego de que familias enteras fueron informadas de manera abrupta que tenían que abandonar un Albergue ubicado en el municipio de Tanhuato. La legisladora local señaló que debieron prever un segundo albergue para que niños, mujeres, y hombres, realizarán el cambio de domicilio para no dejarlos en el desamparo y recrudecer más su situación de pobreza, por lo que solicitó autoridades municipales y estatales, ser sensibles ante la problemática que enfrenta este sector social, cuya situación de grupo vulnerable se agudiza con el cierre de este espacio. Recordó que en meses pasados presentó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que ordene a los funcionarios del ramo la rehabilitación integral de los albergues destinados, para que los jornaleros los usen en forma óptima y oportuna. Asimismo subrayó que la autoridad responsable debe garantizar la vigencia de la Ley General de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, esto exige que haga lo necesario para que los hijos de los jornaleros no formen parte de las plantillas laborales. Que esta falta de ingresos a la familia jornalera se compense con becas asistenciales-educativas a los hijos de estos, mismos que deberán recibir educación, de acuerdo al contexto en que se desarrolla su existencia, como un derecho Constitucional. Destacó que los programas aplicados por la Secretaría de Desarrollo Social junto con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social, no podrán tener nos efectos deseados en tanto no se articulen con las políticas estatales para atender de manera integral a los menores y sus familias. La diputada local por el distrito 10 Morelia Noroeste, detalló que según que en la entidad los jornaleros, alcanzan la cifra de 200 mil, 50 mil son niños mayores de 6 años, que contribuyen al ingreso familiar, se reconoce que el 60% viven en el lugar en que trabajan, pero el 40%, casi 80 mil se trasladan a los lugares de trabajo, de estos la edad promedio es de los 16 a los 30 años y un 10% son niños y niñas menores de edad, la UNICEF afirma que en México existen 374mil jornaleros infantiles, en su mayoría no cuentan ni con nivel escolar primaria. Precisó que actualmente existen 20 albergues; distribuidos 5 en Huetamo, 4 en los Reyes, 3 en Taretan, 2 en Nuevo Urecho, 1 en Santa Clara, 1 en Tocumbo, 1 en Periban,1 en Yurecuaro, 1 en San Lucas y 1 en Tanhuato; que ofrecen un espacio a estos trabajadores en los tiempos de las cosechas, pero estas instalaciones, reiteró, necesitan ser reparadas y puestas en condiciones que hagan más llevadera la estancia de estos trabajadores. La diputada del PRI subrayó que las dependencias encargadas de la atención este sector, deben realizar los trabajos preventivos y de mantenimiento para que, en estos albergues cuenten con los mínimos necesarios, en donde los niños, por lo menos, tengan la alimentación y la educación, se evite formen parte de la plantilla laboral del drama jornalero.