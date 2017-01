Federación debe escuchar a la ciudadanía: Alfonso Martínez

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Presupuesto 2017 contempla estrategias de austeridad. Por segundo año consecutivo no habrá incremento en tarifas del agua potable. BOLETÍN 018/ MORELIA, MICH./ MIE-04-ENE-2016/ El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, hizo un llamado respetuoso a la Federación a ser sensible al malestar de la ciudadanía y rectificar las medidas que impactaron en el incremento en el precio de los combustibles, ya que esto afecta directamente los bolsillos de la gente y encarece los servicios básicos. Tras concluir el mensaje del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en el cual reconocía el “malestar y enojo de la población por el incremento en el precio de la gasolina”, Alfonso Martínez sostuvo que en un ejercicio de congruencia, se deberían valorar el pulso de la sociedad para implementar otras estrategias que no generen un peso extra a la economía de los ciudadanos. Subrayó que al igual y como ocurre en Morelia, la Administración Municipal se encuentra en un plan de austeridad y uso eficiente de recursos públicos para desarrollar obras y acciones sociales sin gravar impuestos que trastoquen la economía de quienes menos ingresos tienen, escuchando a los morelianos en temas coyunturales para ejecutar determinado proyecto de Gobierno. En este tenor, Alfonso Martínez recordó que el Gobierno Municipal Independiente fue sensible al sentir de la ciudadanía en el tema de la aplicación de fotomultas y decidió no implementar este sistema, pese a las bondades en cuestiones de seguridad y los beneficios que tendría en un plano recaudatorio. “Escuchamos a los morelianos y optamos por buscar otras alternativas, porque un Gobierno no trabaja por imposición ni a capricho, nos debemos a la gente y con ellos trabajaremos a favor de un mejor país”, sostuvo. Alfonso Martínez subrayó que por segundo año consecutivo, el Gobierno Municipal mantuvo sin aumento las tarifas de agua potable, como una medida sin precedentes en Morelia que apoya directamente a la economía de los morelianos. “Sabemos las dificultades financieras que tiene el organismo operador, pero decidimos que los morelianos no paguen los platos rotos, ajustándonos el cinturón en un esquema de ahorro y eficiencia”, resaltó. El Alcalde puntualizó que para este ejercicio presupuestal, la Administración redujo considerablemente el gasto corriente en la totalidad de las Secretarías, “en este 2017 la reducción en las participaciones federales nos afectó al igual que en la totalidad de municipios del país, sin embargo, estamos haciendo nuestra parte como Gobierno para que el progreso y el desarrollo no quede comprometido”, añadió. El Presidente Municipal, Alfonso Martínez, insistió que la Federación debe buscar otras alternativas que no dependan del incremento en los combustibles, y tomar en cuenta la opinión general. Rechazó que ante este escenario una de las soluciones sea cargarle la mano a la población con más impuestos, por lo que afirmó que en lo que corresponde a Morelia, pondrá su parte para continuar en este esquema de austeridad y solidaridad con la población para garantizar el progreso.