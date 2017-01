Exige Fidel a Silvano respeto y concentrarse en su trabajo

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ MIE-25-ENE-2017/ El diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, solicitó al Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo, conducirse con respeto, evitar la violencia y centrar su atención en sus labores de gobierno. Luego de los señalamientos vertidos por el mandatario michoacano y replicados por su hermano, el legislador le hizo llegar una carta en donde fija su postura política al respecto. En la sede del Partido de la Revolución Democrática, le entregó una copia de la misma al Presidente del CEE Carlos Torres Piña, en donde le hizo saber que continuará ejerciendo sus derechos políticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fidel Calderón, informó que hará llegar los audios de Silvano Aureoles y su hermano, al Presidente de la Cámara de Diputados y a la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, para los trámites a que haya lugar. A continuación el texto íntegro de la misiva:Morelia, Michoacán 24 de enero de 2017 ING. SILVANO AUREOLES CONEJO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN PRESENTE Compañero Silvano, con asombro escuché el audio de tu discurso pronunciado el último domingo en Zitácuaro y también escuché lo que ayer lunes tu hermano, el Secretario General del PRD en Michoacán reprodujo de tu locución. Por mi parte el origen de nuestra controversia es político y legislativo por lo que me sorprende la violencia verbal que usaste el domingo para instar a los compañeros de nuestro propio partido a actuar también con violencia como lo hizo tu hermano al lanzar diversas amenazas. La violencia de cualquier parte que proceda es reprobable pero que tenga su origen en un gobernante es absolutamente inadmisible por lo que repruebo enérgicamente tu conducta. Por ser un asunto grave el que el titular del Poder Ejecutivo de Michoacán incite a la violencia en contra de otro representante popular haré llegar para conocimiento y tratamiento correspondiente los audios de tu discurso y las declaraciones de tu hermano al Presidente de la Cámara de Diputados. Ante esta circunstancia, te digo que de mi parte no existe ninguna diferencia personal contigo. Como legislador local y federal en el desempeño del cargo he manifestado mi opinión en contra de las reformas constitucionales y legales que derivan del Pacto por México, eso me ha llevado a debatir intensamente, dentro y fuera de los recintos legislativos con representantes del PRI y del PAN que, como tú, aprobaron el Pacto por México. Los interlocutores de otros partidos han tenido siempre en claro que no se trata de diferencias personales. Seguiré ejerciendo el derecho constitucional de libre asociación política, el que tú protestaste cumplir y hacer cumplir. Tengo claro que para construir una mayoría no serán suficientes los militantes de mi partido, el PRD, por eso continuaré reuniéndome con ellos pero también con ciudadanos asociados en sindicatos, organizaciones sociales y con los que militan en otras fuerzas políticas o son independientes como Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Con todos ellos me volveré a reunir libremente, tal y como tú lo haces con tu hermano, tus empleados y tu corriente al interior del PRD. Estimado Silvano te invito a que reflexiones sobre la responsabilidad de tu investidura, no olvides que representas a todos los michoacanos no solo los intereses tuyos y de tu hermano. Tu tarea única debe ser encabezar un buen gobierno, un gobierno para todos, no deberías distraerte en cálculos y futurismos electorales, tu gobierno necesita de la unidad del PRD y de todos los Michoacanos. Podría contestar puntualmente cada uno de tus señalamientos a mi persona, pero lo dejo para una ocasión más oportuna, ahora, te extiendo una vez más mi mano para construir la unidad que se requiere para afrontar los retos que amenazan el desarrollo local y nacional. C.c.p. Dip Javier Bolaños Aguilar.- Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión. C.c.p. Alejandra Barrales Magdaleno.- Presidenta del CEN del PRD. C.c.p. Carlos Torres Piña.- Pte. Del CEE del PRD en Michoacán.