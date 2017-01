Entrega Ayuntamiento nombramientos de Visitantes Distinguidos a participantes del Foro de Gobernanza

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

BOLETÍN. 147/ MORELIA, MICH./ VIE-27-ENE-2017/ En estos tiempos en donde algunos gobernantes pretenden construir muros que nos dividan y culpan a otros países de sus errores, debemos recuperar ese espíritu de solidaridad y respeto para salir adelante como sociedad, afirmó el Síndico Municipal, Fabio Sistos Rangel, durante el acto de entrega de Nombramiento de Visitantes Distinguidos “Foro Internacional de Gobernanza y Desarrollo Democrático”.“La intolerancia es tal vez el cisma más peligrosa hoy en día, por ello tendemos la mano en señal de respeto a quienes han trabajado muy fuerte por el progreso de sus países, como quienes hoy nos acompañan”, acotó en compañía del Secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata; Raymundo Puebla Calderón, Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán, así como de Miguel Rodríguez Echeverría, Ex Presidente de la República de Costa Rica. Asimismo, subrayó que todos tenemos mucho que aprender de los demás y “como una gran familia”, es la comunicación y el entendimiento lo que nos permitirá identificar aquello que hemos dejado de hacer y que limita nuestro desarrollo.Bajo este tenor, Sistos Rangel destacó que en Morelia, con toda su grandeza e historia, reconoce el trabajo y esfuerzo de las personas y abre las puertas a todas aquellas personas que contribuyen a mejorar el entorno social. En oportunidad, el Secretario del Ayuntamiento, indicó que en este primer Ayuntamiento Independiente de Morelia, existe la consciencia de que la participación ciudadana es un elemento clave de la democracia moderna, es una expresión de madurez política y es un agente catalizador de desarrollo, por eso destacó que el municipio se congratula con la visita de tan prestigiadas personalidades y de las experiencias compartidas en este foro.Al hacer uso de la voz, Rodríguez Echeverría, externó a nombre de los condecorados, su beneplácito por recibir esta distinción, indicó que el Foro Internacional de Gobernanza y Desarrollo Democrático del que Morelia es sede, resulta un pretexto para conocer “esta maravillosa ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad”, y enfatizó el interés del Gobierno Municipal por honrarlos con tal reconocimiento. De esta manera, se hizo la entrega de Nombramientos como Visitantes Distinguidos a Hernán Charosky, Subsecretario de Reforma Política de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y promotor activo en temas de transparencia y combate a la corrupción; al Doctor, Miguel Rodríguez Echeverría, Ex Presidente de la República de Costa Rica y reconocido a nivel mundial como un férreo defensor de la libertad y la igualdad. También a Alfonso Gómez Méndez, Ex Ministro de Justicia y Ex Fiscal Nacional de la República de Colombia, quien alcanzó grandes logros en su país al formar instituciones sólidas en materia de seguridad y atención a víctimas. Además reconocieron al Embajador de Cuba en México, Pedro Núñez Mosquera, por fortalecer los lazos de amistad y cooperación que nos unen con el país del Caribe; José Thompson Jiménez, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, e incansable promotor de los derechos humanos desde la prevención. De igual manera, se dio nombramiento de Visitante Distinguido al Doctor, Rafael Acosta Carbajal, Funcionario del Servicio Exterior, Gobierno de Costa Rica; al doctor, Francisco Javier Sanz Larruga, representante del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y Catedrático de la Universidad de la Coruña, España; al doctor, Roberto Carlos Gutiérrez Martínez, Gerente de Programas e Iniciativas, Secretaria General Iberoamericana; y al doctor, Jorge Romero León, Director Ejecutivo en Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural Desigualdad de Género, México, todos ellos, importantes académicos y funcionarios, y quienes además tuvieron un papel protagónico en el Foro Internacional Michoacán "Gobernanza y Desarrollo Democrático".