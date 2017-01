Contacto permanente con la población debe ser eje central de propuestas legislativas

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

ZITÁCUARO, MICH./ MIE-11-ENE-2017/ Después de atender una intensa gira de trabajo por el distrito con cabecera en Zitácuaro, la Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, expresó que es de vital importancia que los servidores públicos estén en estrecha convivencia con la población, pues solo así es posible conocer de viva voz sus necesidades y escuchar sus propuestas. Agregó que una vez que son conocidas las condiciones reales en las que vive la gente -y no de acuerdo a los números que dan a conocer los gobiernos que intentan cubrir el grave problema de la pobreza- es que no se puede ser indiferente “y se deben buscar las soluciones para que toda esta población mejore sus condiciones de vida, porque los michoacanos son trabajadores y nobles; es cuestión de que cada quien desde su trinchera haga su tarea para brindarles lo que por derecho les corresponde, servicios de salud, educación y seguridad gratuitos, acceso a vivienda y mejoramiento de ella, por ejemplo”. Por lo tanto, Bernal Martínez, adelantó que la agenda legislativa realizará mayor énfasis en procurar un marco legal que realmente ampare a la mujer en todo su entorno, atención oportuna a la primera infancia, que se eliminen los privilegios que los servidores públicos se adjudican por medio del fuero, además de que se propondrá enérgicamente que todos aquéllos servidores que no realicen su tarea adecuadamente puedan ser revocados de su mandato. Lo anterior, luego de que no es ningún secreto a voces el hecho de que debido a la corrupción e impunidad que actúan algunos trabajadores del pueblo, es que la brecha entre quienes tienen poco y quienes tienen más se hace más grande. Finalmente, la líder de la bancada petista, manifestó que hay mucho trabajo por delante que debe ser realizado de la mano entre el ciudadano y las legisladoras del Partido del Trabajo.