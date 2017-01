Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

CAPASU superó metas de recaudación en 2016 Gracias al pago oportuno de la ciudadanía URUAPAN, MICH./ MIE-25-ENE-2017/ La Junta de Gobierno de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), aprobó por unanimidad la cuenta pública correspondiente al cuarto trimestre del año 2016, en la que se reflejó un aumento de 2.1 por ciento en la recaudación además de más de 44 millones de pesos adicionales para obra pública hidráulica. No sólo se llegó a la meta de recaudación establecida en el Programa Operativo Anual (POA) del 2016, históricamente, por primera vez se rebasó la meta proyectada, gracias a la confianza de la ciudadanía que ha realizado sus pagos puntualmente, es decir, se recaudaron 2 millones, 716 mil 053 pesos más en referencia a la meta proyectada. Las cifras resaltan los avances de la administración encabezada por Víctor Manuel Manríquez González, Presidente Municipal y de la Junta de Gobierno a través de la ejecución de obra hidráulica en favor de los uruapenses, en los que el municipio participó con una aportación total de 21 millones 144 mil 875 pesos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). Esto resalta el compromiso de su gobierno con la ciudadanía y de trabajo conjunto con el organismo operador del agua a fin de mejorar el servicio y renovar la red hidráulica del municipio, así como integrar nuevas redes. Por su parte, Juan Daniel Manzo Rodríguez, Director General de CAPASU, resaltó que no sólo se cumplieron metas, sino que con disciplina se logró no rebasar los costos de operación además de invertir en maquinaria, equipo, herramienta, mantenimiento de las redes y la compra de materiales adicionales durante las contingencias que se presentaron en la temporada de lluvias. Destacó que se cerró un año con números positivos, a pesar de las dificultades económicas y gracias al apoyo del Ayuntamiento se logró mejorar el servicio de manera integral, a lo que los ciudadanos respondieron con su pago puntual, por lo que agradeció a los usuarios. Se aprobaron también los rangos y montos límites para la autorización de obra pública y adquisición de bienes muebles y prestación de servicios para el ejercicio fiscal 2017 con recursos propios, estatales y federales, de acuerdo a la normatividad actual, así como el inicio de los trabajos de ampliación del edificio de la CAPASU, en la planta baja y construcción de la planta alta, adecuaciones que son necesarias para elevar la calidad de la atención al usuario.