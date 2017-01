CAPASU entrega 35 viajes de pipa en promedio a la semana

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Se llevan a zonas rurales y colonias que aún carecen de la red hidráulica.BOLETIN 14/ URUAPAN, MICH./ DOM-29-ENE-2017/ La Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan (CAPASU), dota de agua por medio de pipa a diversas zonas de la ciudad que aún carecen o presentan complicaciones en el servicio, a la semana se entregan de manera ordinaria 35 viajes, informó Valeria Mejía Ruiz, Jefa del departamento de Recursos Materiales. Mencionó que se dota de agua por medio de esta modalidad a sectores de las colonias, Rincón Griego, Ricardo Flores Magón, El Puerto, Antorcha Campesina, Loma Bonita, Genovevo Figueroa, Plutarco Elías Calles, Los Encinos, Lomas del Rosario y la Quebradora, zonas que aún no cuentan con red de agua potable. Además de llevar el vital líquido a centros educativos como el kinder en la colonia 2 de Mayo y la Universidad Politécnica de Uruapan, además se lleva agua a las comunidades de Corupo, Caltzontzin, Angahuan, San Lorenzo, Capacuaro y Matanguarán, servicios que son totalmente gratuitos, en total se entregan 350 mil litros y en ocasiones se aumenta a 400 mil, por viajes extemporáneos. Mejía Ruiz, señaló que el abastecimiento de agua por medio de este servicio se utiliza en zonas en las que aún no hay red, además en contingencias por falta de agua derivado de problemas en tuberías como fugas por tuberías rotas, añadió que el servicio que dan las pipas de CAPASU es totalmente gratuito, mismas que pidió sean reconocidas por su rotulación con letras del organismo. Finalmente señaló que gracias a la adquisición de la pipa, esos servicios ya no representan un costo para el organismo, ya que anteriormente se debían pagar un servicio privado con un costo aproximado de 500 pesos por viaje.