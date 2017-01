Arranca cientos de sonrisas show de “El Chuponcito”

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Se realizaron recorridos por diferentes puntos del municipioURUAPAN, MICH./ VIE-06-ENE-2017/ Con el objetivo de colaborar con Melchor, Gaspar y Baltazar en la ardua tarea de entregar regalos a las niñas y niños uruapenses, la presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, Gema del Río Ambriz, entregó juguetes a fin de dibujar sonrisas en los niños que los recibieron. La presidenta honoraria del Sistema DIF Municipal, comentó la importancia de inculcarles a las nuevas generaciones el verdadero sentido de las tradiciones como es el caso del Día de Reyes.Más tarde en compañía del presidente municipal Víctor Manuel Manríquez González, acudió a la presentación de Rodolfo Landa “El Chuponcito”, quien presentó todo un show, del cual arrancó varias sonrisas a cientos de infantes que concurrieron a las plazas del centro de la ciudad en compañía de sus padres. Tras concluir la presentación, el alcalde Manríquez González y su esposa, Gema del Rio, procedieron a la entrega de regalos a los niños que acudieron a las plazas principales en un ambiente de alegría.Recalcó que por diferentes motivos, muchas veces los Reyes Magos no pueden llegar a tiempo o cubrir todas las peticiones de los niños, por ello, en un afán de colaborar con ellos y hacerles más fácil el recorrido que tienen que realizar, el Sistema DIF Municipal entregó juguetes. Del Río Ambriz pidió a los niños que aún no reciben algún obsequio, que no se desesperen ya que los Reyes Magos no concluyen todavía sus actividades.Detalló que el Sistema DIF Municipal seguirá trabajando en la protección de los sectores más vulnerables, por lo que en este año 2017 se trabajará en colaboración con diferentes instituciones, a fin de ofrecer más y mejores servicios con los cuales se vea beneficiada la sociedad. Cabe señalar que entre los juguetes que los tres Reyes Magos pidieron que se les entregara a las niñas y niños uruapenses son: balones de fútbol, basquetbol, carros, muñecas, carriolas, bebés, juegos de té, pelotas, muñecos de súper héroes, juegos de destreza, etc.Se trata de juguetes que fomentan el deporte, la destreza y la sana convivencia en un entorno familiar, para que de esta manera la niñez uruapense crezca con buenos valores y sean ciudadanos de bien.