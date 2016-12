Urgen transparentar la situación del Teatro Matamoros: Brenda Fraga

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Comisión Especial del Congreso, fundamental para clarificar opacidad en el Fideicomiso. MORELIA, MICH./ MIE-21-DIC-2016/ Debido a las constantes irregularidades en la obra del Teatro Mariano Matamoros, el día de hoy, en sesión del pleno del Congreso del Estado, la Comisión de Cultura y Artes presentó una propuesta de acurdo para crear una comisión especial que revise el tema a fondo.Al respecto, la diputada Brenda Fraga, presidenta de la Comisión de Cultura, expresó que es urgente aclarar una serie de irregularidades relacionadas con el Fideicomiso para la construcción del Teatro, y como no ha habido un acercamiento por parte de éste, el Congreso debe tomar cartas en el asunto. La diputada expresó que urge conocer a detalle las características finales que tendrá el proyecto, pues debido a que la obra se inició desde 2009 sin un proyecto ejecutivo completo, mismo que a la fecha no existe, sus componentes han tenido que cambiar con el paso del tiempo, debido a errores de la planeación y ejecución de la obra.Así mismo, indicó que es urgente conocer el uso de los recursos entregados al Fideicomiso para la construcción del Teatro, pues según información obtenida por la comisión, hay omisiones e irregularidades en la ejecución de la obra. “Hubo informalidad, irresponsabilidades y descuidos en el desarrollo del proyecto” expresó la diputada, situación que ha derivado en un uso inadecuado y poco eficiente de los recursos. Tal es el caso de las dificultades que han enfrentado con el INAH debido a la falta de permisos para modificar elementos de la fachada del inmueble y de la “casa anexa”. Otro tema delicado que se debe conocer, mencionó la legisladora, es el estado real del equipo adquirido cuyas garantías de compra ya expiraron y del cual se presume, una parte está dañado debido al tiempo excesivo en que ha estado almacenado mientras la obra está detenida.A ello se suma expresó, su preocupación por la falta de claridad en 27 contratos con diversas empresas que contemplan servicios, obras parciales y adquisiciones, mismos que no debieron realizarse mediante adjudicaciones directas; y que, al parecer, por falta de cumplimiento en sus términos, pueden generar penalizaciones que aumenten aún más el costo final de la obra por falta de capacidad de atenderlos y negociarlos de manera oportuna y planificada. Es injustificado mencionó, que la ejecución de la obra esté detenida en su avance físico desde 2011, pero que, sin embargo, presente cada año hasta la fecha, un alto gasto corriente consistente en pagos de salarios, servicios, arrendamiento de inmuebles y vigilancia; situación que se suma a un escandaloso pasivo laboral de más de 5 millones de pesos. “Es inaceptable que la obra no avance desde hace cinco años, pero siga generando gastos que aumentan su costo” mencionó la diputada. Cuestionada sobre las acciones a seguir en el Congreso respecto al Teatro, la diputada expresó que la creación de una Comisión Especial en el poder legislativo puede contribuir en gran medida para clarificar el uso de los recursos, fiscalizar su ejecución en el futuro, facilitar su terminación; y de ser necesario, deslindar responsabilidades respecto al posible mal uso de los recursos asignados. Finalmente, la diputada expresó que, sin duda el Teatro Matamoros es un espacio necesario para la cultura en el estado y por ello es importante conjuntar esfuerzos para concretar su construcción y se mostró dispuesta a contribuir, al tiempo que consideró que será fundamental revisar la finalidad del uso del Teatro, pues ha tenido un costo muy alto y sería lamentable que ya terminado se convirtiera en un “elefante blanco” o quedara sólo para el uso de unos cuantos que concentran buena parte de los recursos para la cultura en el estado.