Preparan foro estatal de jefes de tenencia

TENENCIA MORELOS (MORELIA), MICH; A 28 DE DICIEMBRE DEL 2016.- La mayoría de las tenencias del estado, se encuentran prácticamente en el olvido, ni el municipio o el estado les dan la debida importancia y son pocas las obras que les destinan, tal es el caso de las 14 tenencias pertenecientes a Morelia, por lo que el jefe de la Tenencia Morelos, Víctor Montelongo Reyes, los convocó a una reunión en la que se acordó preparar el próximo año un foro estatal de jefes de tenencia de Michoacán.

A la reunión asistieron como invitados Antonio García Conejo, a quien le solicitaron fuera el interlocutor para sostener reuniones con los diversos secretarios de gobierno y la fracción parlamentaria del PRD del Congreso del Estado a fin de revisar las reformas de la ley orgánica municipal; también estuvo Minerva Bautista Gómez, directora general del Conalep en la entidad.

Al hacer un recuento del año que termina, la mayoría de los jefes de tenencia dijeron no haber recibido una sola obra; no tener una buena relación con el alcalde de Morelia Alfonso Martínez, y de la importancia de dar a conocer la otra realidad, la que no perciben los funcionarios.

García Conejo destacó la importancia de la unidad de los jefes de tenencia, de que son ellos el primer contacto con el pueblo y las colonias, pero también el de mantener en movimiento a las tenencias con una serie de actividades educativas, culturales y deportivas, como parte de la restitución del tejido social.

La seguridad, fue uno de los temas que destacaron, los asaltos, robos y drogadicción en la zona sur de Morelia, se han disparado, por lo que habrán de reunirse con Juan Bernardo Corona, titular de la SSP. Son muchos los problemas en las tenencias y pocas las facultades que se tienen, recalcaron.

Víctor Montelongo, anfitrión de la Tenencia Morelos, agradeció a los jefes de tenencia de Morelia y a los invitados especiales, a quienes invitó a iniciar de inmediato los preparativos del foro estatal, a dar continuidad a estas reuniones cada mes para ir conociendo los avances y a solicitar una entrevista con el gobernador Silvano Aureoles Conejo en fecha próxima.

Minerva Bautista comprometió llevar el programa Conalep en tu comunidad, a las tenencias que lo soliciten. Las oficinas centrales del subsistema se ubican en Tenencia Morelos.

Son pocas las facultades, pocas las obras que les destinan, pocos los apoyos económicos y poca la atención que reciben las tenencias del municipio y el estado, concluyeron. Estuvieron los jefes de tenencia de Morelos, Tacícuaro, Atapaneo, San Miguel, Capula, Tiripetío, Santa María de Guido, Atécuaro, entre otras.

Al final hubo un brindis, con los mejores deseos para el 2017.