Llama José Guadalupe Aguilera a la federación a resolver pago a ex braceros MORELIA, MICH./ MIE-21-DIC-2016/ A que se resuelva la problemática que enfrentan los ex braceros y sus familias, exhortó el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, demandó al titular del Ejecutivo Federal, para que resuelvan el adeudo que se tiene con este sector de su población y sus familias y de ser necesario, se instruya para que se emita una nueva convocatoria e instalen las Mesas Receptoras permanentes en Michoacán, para todos aquellos ex trabajadores migratorios, que no se registraron, tengan oportunidad de acreditar su derecho y acceder al beneficio del apoyo social que les corresponde. En ese sentido, el Diputado local por el Distrito de Pátzcuaro, presentó ante el pleno de la LXXIII Legislatura Local la propuesta de acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que de cabal cumplimiento al pago en beneficio de los trabajadores ex braceros michoacanos del periodo 1942-1964 y sus familias. Asimismo demandó que de ser necesario instruya a quien corresponda, a fin de que se emita una nueva Convocatoria e instalen las Mesas Receptoras Permanentes en el Estado de Michoacán, con la finalidad de que todos aquellos ex braceros que no se registraron en las convocatorias anteriores, tengan oportunidad de acreditar su derecho y acceder al beneficio del apoyo social que les corresponde. Recordó que el programa bracero, se inició en la década de los cuarenta y comprendió de los años 1942 a 1964, con el objeto de remediar la escasez de mano de obra, sobre todo en los campos agrícolas, que estaban severamente afectados por la economía de guerra. Durante ese tiempo, trabajadores mexicanos fueron a Estados Unidos a laborar gracias al convenio firmado entre el gobierno mexicano de Manuel Ávila Camacho y el estadounidense de Franklin D. Roosevelt. En ese tenor, añadió, como parte de este Convenio, a los trabajadores migrantes se les debía proporcionar hospedaje, alimentación, trabajo, salario; pero además se convino que se les descontara un 10 por ciento de su sueldo para constituir un fondo de ahorro que se les entregaría al término de sus servicios y pese a que los bancos estadounidenses transfirieron los fondos provenientes del ahorro de los trabajadores al Banco Nacional Agrícola de México, para que fuera dicha institución la encargada de pagar a los jornaleros mexicanos al regresar a nuestro país eso jamás pasó. Ante ese escenario, subrayó que han sido varios los esfuerzos que se han realizado para que los braceros y sus familias puedan recuperar al menos parte de lo que sin duda, injustamente los despojaron. No obstante lo anterior, la justicia no ha llegado para todos, pues solamente algunos han podido recuperar parte de sus recursos mediante procedimientos legales a los que no todos tienen alcance. José Guadalupe Aguilera, añadió, “por este motivo, las autoridades mexicanas federales crearon en el año de 2005 la Ley que creó el Fideicomiso administrador del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con el objetivo de otorgar un apoyo social extraordinario a los ex braceros, pero el problema no se ha resuelto y aún existe una larga lista de braceros que no han podido cobrar lo que en derecho les corresponde, entre los cuales existen muchos michoacanos”. Por lo anterior llamó a cerrar filas para defender que se les pague su dinero a los ex braceros, quienes los que aún viven siguen en la lucha demandando justicia y que se les pague lo que se les debe.