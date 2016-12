Horóscopo para el miércoles 28

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio Hoy debería ser un día muy feliz para ti, pero algo te lo va a impedir. No permitas que otras personas te impidan disfrutar, tienes que defenderte. Horóscopo de Trabajo Intentarás hacer las tareas del trabajo a tu manera, sin que nadie te moleste. Sólo así conseguirás buenos resultados. Ya no te agobiarás por tonterías de los jefes. Horóscopo de Amor Las cosas entre tu pareja y tú no pueden ir mejor, estás convencido de que vuestra relación tiene futuro, habéis solucionado todos esos problemas que os separaban. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es BAJO, con 1 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 5 y 4 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 51, 52, 25, 50, 38. Respecto al color para hoy en capricornio será el rojo. Tu hora feliz será las 15:00 horas. y tu fruta será la manzana. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Aries, Cancer, Piscis, y tendrás que tener cuidado con Virgo, Tauro. Acuario Hoy estás satisfecho contigo mismo, te miras al espejo y te das cuenta de que eres justo como quieres ser, no tienes complejos, no dejas que nada te impida quererte. Horóscopo de Trabajo Hoy no podrás evitar que el estrés te domine, estarás deseando que acabe tu jornada laboral para poder descansar en casa, pasarán cosas que serán demasiado para ti. Horóscopo de Amor Estás cansado de tener que obligar a tu pareja a que te muestre cariño o te diga lo que siente, no puedes seguir mendigando amor, te parece triste. Piscis Hoy vas a tomarte las cosas con tranquilidad, estás cansado de alterarte a la primera de cambio por lo que ocurre a tu alrededor, no vas a dejar que nada te afecte tanto. Horóscopo de Trabajo Hoy no es tu mejor día y lo sabrás en cuanto pongas un pie en tu puesto de trabajo, no dejes que las críticas de los demás acaben contigo. Horóscopo de Amor Tienes que reconocer que echas de menos a esa persona que te rechazó tantas veces, aunque prometiste que no volverías a caer en sus redes, hoy tendrás la tentación de llamarle. Aries Hoy la pereza te dominará, cuando acabes con tus responsabilidades no tendrás nada de energía para dedicarte a tus tareas domésticas. Tómate tu tiempo libre para descansar, te lo mereces. Horoscopo de Trabajo Hoy estarás muy concentrado y con las energías necesarias para realizar tus tareas como debes. Cuando das lo mejor de ti, los resultados son más que evidentes. Horóscopo de Amor La última persona a la que dejaste entrar en tu corazón se llevó la ilusión que tenías en el amor. No puedes dejar que una experiencia así afecte al resto de tu vida. Tauro Hoy no vas a poder evitar sentirte un poco antisocial, así que lo mejor que puedes hacer es dedicar tu tiempo libre a cuidarte más a ti mismo. Horóscopo de Trabajo Los cambios a los que estás teniendo que enfrentarte últimamente en el trabajo no te gustan nada, no estás sabiendo adaptarte, tienes que ser más flexible. Horóscopo de Amor Ahora te duele, pero con el tiempo te darás cuenta de que decir adiós a esa persona ha sido la mejor decisión que podías tomar ahora. Géminis Hoy tus problemas te van superar y no sabrás cómo resolverlos. Pide ayuda a esas personas que conoces y que han pasado por situaciones similares a la que tú estás viviendo. Horóscopo de Trabajo Hoy sentirás que la suerte está de tu parte en el trabajo y no sabrás muy bien que has hecho para merecer eso, pero aún así la vas a aprovechar. Horóscopo de Amor Hoy te vas a dar cuenta de que la persona con la que compartes tu vida no te comprende y nunca lo ha hecho. Sentirás una gran soledad. Cancer Hoy vuelves a ver a ese amigo con el que has recuperado el contacto recientemente, te encantará compartir momentos con él, no te dabas cuenta de cuanto le echabas de menos. Horóscopo de Trabajo Has encontrado la solución a esos problemas que te han perseguido durante tanto tiempo y ahora sabes perfectamente cual es el camino correcto para alcanzar tus sueños. Horóscopo de Amor Hoy vas a conocer a una persona que te atraerá al instante, pero no empieces a fantasear antes de tiempo, asegúrate de conocerle antes de hacerte demasiadas ilusiones. Leo Hoy vas a echar de menos tener a tu alrededor a todas esas personas a las que quieres, pero desesperes, el fin de semana está a punto de llegar, podrás verles. Horóscopo de Trabajo Últimamente tu trabajo te ha estado dando más penas que alegrías pero parece que todo eso está a punto de cambiar, tienes que estar dispuesto a todo, mantente abierto. Horóscopo de Amor Hoy te va a desesperar no poder gritar y discutir con tu pareja como te pide el cuerpo, sabes que eso no es posible con él o ella. Virgo No puedes evitar que esa persona nueva que ha entrado en tu vida te de malas vibraciones, tu intuición te dice que no es buena. Horóscopo de Trabajo Para formar equipo con tus compañeros de trabajo, vas a tener que confiar en ellos y no querer hacerlo todo tu solo. Necesitas encajar para que las cosas funcionen. Horóscopo de Amor Perdiste la estabilidad de tu vida cuando esa persona entró en ella, sabes que son incompatibles. Tendrás que decidir qué prefieres, el amor o vivir como te gustaría. Libra Hoy te vas a dar cuenta de que has estado esforzándote por hacer felices a personas que no estaban dispuestas a hacer lo mismo por ti. No vas a volver a caer en ese error. Horóscopo de Trabajo Si surge algún malentendido en tu puesto de trabajo, asegúrate de resolverlo antes de que los problemas crezcan. Se te da bien combatir ese tipo de situaciones. Horóscopo de Amor No estás seguro de los sentimientos que tiene por ti esa persona, por eso te da tanto miedo mostrar los tuyos. En algún momento tendrás que decidirte. Escorpión Hoy uno de tus familiares estará empeñado en contarte unas historias que no te interesan lo más mínimo. No sabrás cómo decirle la verdad sin ofenderle. Horóscopo de Trabajo Estás mejorando mucho en tu puesto de trabajo, ya no discutes constantemente con tus compañeros de trabajo, has comprendido que juntos son mucho más fuertes. Horóscopo de Amor Todas las mejores que has hecho en tu vida han sido por tu pareja, porque quieres que sienta orgullo por ti. Lo estás consiguiendo, te admira. Sagitario Estás volviendo locos a todos los que te rodean con las decisiones que estás tomando últimamente. Tienes que centrarte y dejar de contradecirte a ti mismo, así no vas por buen camino. Horóscopo de Trabajo Hoy vas a ser capaz de controlar esos nervios que te llevan a equivocarte muchas veces en el trabajo. No vas a permitirlo más, tienes las cosas claras. Horóscopo de Amor Puede que las cosas entre tu pareja y tú no sean perfectas, pero estás completamente enamorado de él o ella y eso es todo lo que te importa.