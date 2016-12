Horóscopo para el martes 27

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio No vas a seguir insistiendo en esa relación que no funciona. Sea un familiar o un amigo, está claro que congeniar les resulta imposible, lo mejor es dejar de intentarlo. Horóscopo de Trabajo Empiezas a estar mucho más concentrado en el trabajo. Te olvidarás por completo de todos aquellos asuntos que te preocupan. Mostrarás tu mejor versión ante los jefes. Horóscopo de Amor Cada día que pasas con esa persona estás más convencido de que podría ser la persona con la que pases el resto de tu vida. En tu horóscopo del día de hoy, tu nivel general es BAJO, con 1 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 4 y 5 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 96, 11, 1, 70, 84. Respecto al color para hoy en géminis será el gris. Tu hora feliz será las 11:00 horas. y tu fruta será la fresa. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Piscis, Escorpión, Capricornio, y tendrás que tener cuidado con Leo, Aries. Acuario Estás perdiendo esa forma física que tanto tiempo te costó mantener durante el invierno, no sigas dejándote llevar y empieza a controlar un poco más tus excesos. Horóscopo de Trabajo Si tienes problemas en el trabajo hoy, no dejes que tus nervios puedan contigo, trata de controlarte y ten más paciencia con los que te rodean. Horóscopo de Amor No te entregues demasiado a esa persona que acabas de conocer, aunque te parezca el amor de tu vida, tienes que darle un poco de tiempo a la relación. Piscis Hoy no vas a tener nada de la energía mental que necesitas para enfrentarte a todo lo que te rodeará. No te agobies, no dejes que pueda contigo. Horóscopo de Trabajo Volver a la rutina hoy te ayuda a desconectar un poco de los problemas que has tenido durante el fin de semana. Concentrarte en tu trabajo te beneficiará. Horóscopo de Amor Si la persona a la que intentas conquistar es de signo Leo, vas a tener que prestarle más atención, esa persona tiene que ser todo tu mundo y se lo tienes que demostrar. Aries Hoy vas a tener muchos cambios de humor que te impedirán mantener la estabilidad que necesitas en estos momentos. No puedes dejarte llevar de esa manera por tus impulsos. Horóscopo de Trabajo No estás consiguiendo los avances que deberías en el trabajo, sientes que tus esfuerzos están siendo inútiles, no puedes seguir así, cambia las técnicas que no funcionan. Horóscopo de Amor Estás pasando por malos momentos y tu solución es aislarte de los demás, incluso de tu pareja. Está deseando serte de ayuda y tú sólo te alejas. Tauro Hoy vas a tener la oportunidad de moverte en un entorno diferente al que estás acostumbrado, ver a personas y lugares nuevos abrirá tu mente más de lo que pensabas. Horóscopo de Trabajo Has pasado por una época de muchos obstáculos que acababan derrumbándote y has decidido que no vas a dejar que vuelva a pasar. Estás decidido a acabar con todo. Horóscopo de Amor Has perdido la oportunidad de ser feliz con esa persona por culpa de tu superficialidad, ahora no puedes arrepentirte de haber dicho lo que dijiste, lo pensabas. Géminis Últimamente te encuentras desmotivado, no encuentras ninguna razón para seguir esforzándote y así es imposible que puedas llegar a cumplir tus sueños en algún momento. Tienes que encontrar esa motivación. Horóscopo de Trabajo Si tu trabajo actual no te satisface, ha llegado el momento de cambiarlo por otro. No te pongas excusas a ti mismo, empieza a moverte y surgirá alguna oportunidad para ti. Horóscopo de Amor Estás en un momento de tu vida en el que te encuentras mejor solo, te has cansado de hacer daño a los demás por tu miedo al compromiso. Virgo Te gustaría tener a tus amigos a tu lado en momentos como estos, pero sabes que no están disponibles para ti. No desesperes, sabes que no lo hacen a propósito. Horóscopo de Trabajo Volver a la rutina te costará muchísimo hoy, todo lo que ocurra en tu puesto de trabajo te parecerá fatal. Estarás deseando que vuelva a ser fin de semana. Horóscopo de Amor Hoy no vas a poder recordar a esa persona que te hizo tanto daño y odiarás a tu subconsciente por ello. Date un poco más de tiempo, le olvidarás. Leo No puedes pretender que los excesos que cometes durante el fin de semana no afecten a tu cuerpo. Si quieres que tus esfuerzos sigan teniendo resultados, contrólate. Horóscopo de Trabajo Hoy no te encontrarás a gusto entre tus compañeros de trabajo, no es culpa de ellos, eres tú el que se siente desubicado. Encuentra tu sitio. Horóscopo de Amor Aunque ahora creas que acabar con tu relación es lo peor que te podía pasar, con el Libra Has empezado a ahorrar ya pensando en las vacaciones que llegarán próximamente. Vas a querer aprovecharlas al máximo rodeándote de las personas adecuadas, con las que sabes que te divertirás. Horóscopo de Trabajo Hoy te vas a dar cuenta que tus jefes tienen un concepto pésimo de ti, no te valoran para nada. Tienes claro que no vas a seguir soportando eso. Horóscopo de Amor Eres incapaz de controlar los impulsos de deseo que sientes por esa persona, necesitas decirle que quieres estar a su lado ya. No sigas esperando más, hazlo. En tu horoscopo del día de hoy, tu nivel general es ALTO, con 5 estrellas. Mientras que tus niveles de amor y trabajo son de 3 y 1 estrellas. Si pretendes jugar a algún juego de azar, tus números de la suerte serán los siguientes: 45, 50, 77, 63, 61. Respecto al color para hoy en libra será el rosa. Tu hora feliz será las 13:00 horas. y tu fruta será la ciruela. Por último indicar que hoy te llevarás bien con los signos de Escorpión, Capricornio, Sagitario, y tendrás que tener cuidado con Tauro, Aries. Escorpión Después de un tiempo de desánimo y frustraciones, comienzas una época en la que vas a darle menos importancia a las cosas, te encontrarás más animado y contento cada día. Horóscopo de Trabajo No te desesperes si ves que esos asuntos laborales que ya deberías estar resueltos no lo están, dales un poco más de tiempo, lo necesitan. Horóscopo de Amor Hoy controla tus emociones cuando estés con tu pareja, a veces esas reacciones que tienes pueden llegar a asustarle y a agobiarle, te vuelves difícil de soportar y lo sabes. Sagitario Hoy vas a despertar con el ánimo por los suelos, no serás capaz de ver todo lo positivo que hay en tu vida. Date cuenta de que es mucho. Horóscopo de Trabajo Has escogido un mal día para probar tus habilidades, hoy tendrás un día muy estresante que te impedirá conocer tus verdaderos límites. Intenta probar otro día. Horóscopo de Amor Hoy vas a sacar tu lado más creativo con tu pareja, quieres demostrarle de forma diferente todo lo que significa para ti. Vas a dejarle con la boca abierta. Libra Has empezado a ahorrar ya pensando en las vacaciones que llegarán próximamente. Vas a querer aprovecharlas al máximo rodeándote de las personas adecuadas, con las que sabes que te divertirás. Horóscopo de Trabajo Hoy te vas a dar cuenta que tus jefes tienen un concepto pésimo de ti, no te valoran para nada. Tienes claro que no vas a seguir soportando eso. Horóscopo de Amor Eres incapaz de controlar los impulsos de deseo que sientes por esa persona, necesitas decirle que quieres estar a su lado ya. No sigas esperando más, hazlo. Escorpión Después de un tiempo de desánimo y frustraciones, comienzas una época en la que vas a darle menos importancia a las cosas, te encontrarás más animado y contento cada día. Horóscopo de Trabajo No te desesperes si ves que esos asuntos laborales que ya deberías estar resueltos no lo están, dales un poco más de tiempo, lo necesitan. Horóscopo de Amor Hoy controla tus emociones cuando estés con tu pareja, a veces esas reacciones que tienes pueden llegar a asustarle y a agobiarle, te vuelves difícil de soportar y lo sabes. Sagitario Hoy vas a despertar con el ánimo por los suelos, no serás capaz de ver todo lo positivo que hay en tu vida. Date cuenta de que es mucho. Horóscopo de Trabajo Has escogido un mal día para probar tus habilidades, hoy tendrás un día muy estresante que te impedirá conocer tus verdaderos límites. Intenta probar otro día. Horóscopo de Amor Hoy vas a sacar tu lado más creativo con tu pareja, quieres demostrarle de forma diferente todo lo que significa para ti. Vas a dejarle con la boca abierta.