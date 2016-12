Horóscopo para el domingo 25

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Capricornio Hoy te encontrarás cargado de energía y con el ánimo necesario para enfrentarte a todo lo que se te ponga por delante, estás decidido, lo vas a conseguir todo. Horóscopo de Trabajo Hoy estarás alerta en el trabajo, sabes que hay ciertos compañeros que intentan perjudicarte y no vas a dejar que eso suceda. No bajas la guardia ni un momento. Horóscopo de Amor Intentas conquistar a esa persona pero no para de rechazarte de una forma u otra, puede que haya llegado el momento de rendirse, de aceptar que no le gustas. Acuario Hoy estás satisfecho contigo mismo, te miras al espejo y te das cuenta de que eres justo como quieres ser, no tienes complejos, no dejas que nada te impida quererte. Horoscopo de Trabajo Hoy no podrás evitar que el estrés te domine, estarás deseando que acabe tu jornada laboral para poder descansar en casa, pasarán cosas que serán demasiado para ti. Horoscopo de Amor Estás cansado de tener que obligar a tu pareja a que te muestre cariño o te diga lo que siente, no puedes seguir mendigando amor, te parece triste. Piscis Hoy vas a tomarte las cosas con tranquilidad, estás cansado de alterarte a la primera de cambio por lo que ocurre a tu alrededor, no vas a dejar que nada te afecte tanto. Horóscopo de Trabajo Hoy no es tu mejor día y lo sabrás en cuanto pongas un pie en tu puesto de trabajo, no dejes que las críticas de los demás acaben contigo. Horóscopo de Amor Tienes que reconocer que echas de menos a esa persona que te rechazó tantas veces, aunque prometiste que no volverías a caer en sus redes, hoy tendrás la tentación de llamarle. Aries Hoy la pereza te dominará, cuando acabes con tus responsabilidades no tendrás nada de energía para dedicarte a tus tareas domésticas. Tómate tu tiempo libre para descansar, te lo mereces. Horoscopo de Trabajo Hoy estarás muy concentrado y con las energías necesarias para realizar tus tareas como debes. Cuando das lo mejor de ti, los resultados son más que evidentes. Horóscopo de Amor La última persona a la que dejaste entrar en tu corazón se llevó la ilusión que tenías en el amor. No puedes dejar que una experiencia así afecte al resto de tu vida. Tauro Hoy no vas a poder evitar sentirte un poco antisocial, así que lo mejor que puedes hacer es dedicar tu tiempo libre a cuidarte más a ti mismo. Horóscopo de Trabajo Los cambios a los que estás teniendo que enfrentarte últimamente en el trabajo no te gustan nada, no estás sabiendo adaptarte, tienes que ser más flexible. Horóscopo de Amor Ahora te duele, pero con el tiempo te darás cuenta de que decir adiós a esa persona ha sido la mejor decisión que podías tomar ahora. Géminis Hoy tus problemas te van superar y no sabrás cómo resolverlos. Pide ayuda a esas personas que conoces y que han pasado por situaciones similares a la que tú estás viviendo. Horóscopo de Trabajo Hoy sentirás que la suerte está de tu parte en el trabajo y no sabrás muy bien que has hecho para merecer eso, pero aún así la vas a aprovechar. Horóscopo de Amor Hoy te vas a dar cuenta de que la persona con la que compartes tu vida no te comprende y nunca lo ha hecho. Sentirás una gran soledad. Cancer Hoy vuelves a ver a ese amigo con el que has recuperado el contacto recientemente, te encantará compartir momentos con él, no te dabas cuenta de cuanto le echabas de menos. Horóscopo de Trabajo Has encontrado la solución a esos problemas que te han perseguido durante tanto tiempo y ahora sabes perfectamente cual es el camino correcto para alcanzar tus sueños. Horóscopo de Amor Hoy vas a conocer a una persona que te atraerá al instante, pero no empieces a fantasear antes de tiempo, asegúrate de conocerle antes de hacerte demasiadas ilusiones. Leo Hoy vas a echar de menos tener a tu alrededor a todas esas personas a las que quieres, pero desesperes, el fin de semana está a punto de llegar, podrás verles. Horóscopo de Trabajo Últimamente tu trabajo te ha estado dando más penas que alegrías pero parece que todo eso está a punto de cambiar, tienes que estar dispuesto a todo, mantente abierto. Horóscopo de Amor Hoy te va a desesperar no poder gritar y discutir con tu pareja como te pide el cuerpo, sabes que eso no es posible con él o ella. Virgo Has estado ahorrando durante mucho tiempo para este momento y vas a disfrutar al máximo de él. Ha llegado el momento de darlo todo, de divertirte con las personas que más quieres. Horóscopo de Trabajo Hoy no podrás evitar acabar discutiendo con uno de tus compañeros de trabajo, parece empeñado en sacarte de tus casillas siempre que puede, no le soportas. Horóscopo de Amor Te has cansado de cumplir con las exigencias de tu pareja y que nada cambie entre vosotros, seguís teniendo los mismos problemas de antes, estáis estancados. Libra Hoy vas a sentir que todo sale como esperas, tendrás la sensación de que una fuerza superior está de tu lado y te ayuda a sentirte satisfecho contigo mismo. Horóscopo de Trabajo Tu trabajo te da la estabilidad que llevabas tanto tiempo buscando, estabas cansado de tantas alteraciones en tu vida. No te dejaban vivir como te gusta. Horóscopo de Amor Te desespera que tu pareja no te comprenda después de tanto tiempo, intentas ser lo más claro posible con él o ella, pero parece no estar interesado en entenderte. Escorpión Hoy vas a tener una discusión con uno de tus amigos que empezará como algo sin importancia y acabará convirtiéndose en algo serio. Será mejor aclarar las cosas cuanto antes. Horóscopo de Trabajo No tener que ir a trabajar hoy te dará una satisfacción que no podrás describir. Es el momento de hacer todo aquello que llevas organizando meses. Horóscopo de Amor Hoy vas a enfadarte mucho con tu pareja por la forma que tiene de hablarte, no soportas ese tono de superioridad que en ocasiones utiliza contigo. Sagitario Si algo tienes claro, es que debes resolver los problemas que tienes en el momento en el que ocurren, ya no dejas esas cuestiones para más adelante, has aprendido. Horóscopo de Trabajo Hoy tendrás ganas de enfrentarte a la rutina diaria de nuevo, incluso has llegado a echar de menos tu trabajo. Necesitabas volver a dar lo mejor de ti cada día. Horóscopo de Amor Hoy recibirás consejos de uno de tus amigos para conquistar a esa persona que te gusta, escucha lo que tenga que decirte, pero no sigas sus lecciones al pie de la letra.