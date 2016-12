GPPRD impulsará reestructuración de la deuda pública en favor de los michoacanos

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

MORELIA, MICH./ JUE-22-DIC-2016/ Hoy existen las condiciones para que el Congreso del Estado de Michoacán pueda aprobar antes del cierre del año legislativo, la reestructuración de la deuda pública estatal, se tiene la información necesaria, se encuentran dadas las condiciones necesarias y Michoacán no puede ni debe esperar más, así lo aseguró el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Juan Pablo Puebla Arévalo, en conferencia de prensa realizada este día con Comité Ejecutivo Estatal del PRD y los legisladores perredistas. “Nosotros esperamos que de manera responsable se pueda tomar esta decisión, la medicina sirve si se toma a tiempo, si se toma tarde, aunque la medicina llegue, ya no resulta el remedio para la enfermedad, asimismo pasa con la reestructuración de la deuda, hoy es el momento de tomarla”, señaló. De la misma forma, externó que esta aprobación es necesaria para que pueda ejercerse a partir de enero del próximo año, ya que habrá movimientos en el mercado y fluctuación de recursos. “Nosotros vamos a empujar en Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto, Hacienda y Deuda Pública que esta medida se pueda tomar ya, tratamos de sensibilizar a las diputadas y diputados de los demás partidos, particularmente del PAN y del PRI, para que sean solidarios con michoacanos, que vean por el bien de todos y no con un toque de partidos”, externó. Finalmente, Puebla Arévalo resaltó que sea en conjunto entre el Comité Estatal del PRD y el Grupo Parlamentario del PRD como se apoye esta medida, “ello es muestra de un trabajo consensuado y coordinado”.