Finaliza IMSS Michoacán el año con 17 obras inmobiliarias: hospitales, unidades médicas y oficinas

COMUNICADO/MORELIA, MICH; A 09 DE DICIEMBRE DEL 2016.- Con una inversión de 189 millones de pesos se realizaron un total de 17 obras de construcción, remodelación y ampliación en Hospitales, Unidades Médicas y oficinas administrativas del IMSS en Michoacán.

De acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Construcciones de la Delegación Regional en Michoacán, las Unidades de Medicina Familiar 76 y 10, en Uruapan y Tacícuaro respectivamente, fueron obras nuevas; se realizaron 7 remodelaciones Unidades Médicas Familiares No. 77, de La Piedad y No. 75, de Morelia; y 6 ampliaciones en los Hospitales Generales de Zona No. 12, de Lázaro Cárdenas, No. 2 de Zacapu y No. 8 de Uruapan; así como en las oficinas administrativas de la Delegación y Subdelegación metropolitana.

Según lo anunciado por el Director General Mikel Arriola Peñalosa, el recurso para Michoacán, contempla una cartera inversión por 645 millones de pesos, destinados para la construcción de 6 Unidades Médicas Familiares, dos ya concluidas y para remodelación, ampliación y modernización de inmuebles del IMSS que así lo ameriten para dar mayor cobertura de atención a la derechohabiencia y a fin de mejorar los servicios que el Instituto otorga.