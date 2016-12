Congreso exhorta al Ejecutivo a liquidar deuda con constructores michoacanos

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Se trata de una iniciativa del Diputado Eduardo García Chavira para que los pequeños y medianos empresarios reciban el pago de más de 56 mdp que se les adeudan desde 2011 MORELIA, MICH./ MIE-21-DIC-2016/ Con 23 votos a favor, el Pleno aprobó el exhorto realizado por el Diputado Eduardo García Chavira al Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Finanzas para atender a la brevedad y liquidar los adeudos que sostienen con constructores michoacanos y que ascienden a 56 millones 578 mil 946 pesos por concepto de 44 obras que datan desde 2011. Con el agradecimiento desde los palcos del Congreso por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), cuya Delegación Michoacán agrupa a cerca de cien pequeñas y medianas empresas, y es encabezada por Sergio Valladares Mejía, el legislador de Acción Nacional expuso desde tribuna que la situación amerita una pronta resolución ya que ha puesto en quiebra a estos empresarios. Las obras en cuestión fueron contratadas principalmente con Salubridad, la Secretaría de Obras Públicas del Estado, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEM) y avaladas por la Secretaría de la Contraloría del Estado, “lo que conlleva a afirmar que todo se entregó debidamente en tiempo y forma”. García Chavira relató que este grupo de constructores, en su desesperación, se han visto orillados a tomar las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, porque no se les ha dado una respuesta en concreto, por el contrario, hace algunas semanas la dependencia les declaró ser incompetentes para liquidar los pagos. “No podemos dejar a un lado la gran crisis financiera por la cual atraviesa el Estado, no obstante, los empresarios no son los culpables de tal situación, por el contrario, ellos a través de sus micro empresas generan empleos directos e indirectos, además de una derrama económica que permite por un lado mejorar el desarrollo de la infraestructura del Estado y por otro las miles de familias que subsisten con los salarios de éstos empleos”, señaló. Finalmente, Eduardo García ofreció que de ser necesario, “personalmente los acompañaré antes las instancias necesarias para que sean atendidos hasta que les den una verdadera opción de solución. Mi respaldo y total solidaridad”.