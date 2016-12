Aumento a costo de gasolina provocará escalada de precios: Carlos Quintana

Comparte 0 Comparte 0 Comparte 0

Se complica aún más panorama económico para familias michoacanas en 2017; necesario mayor sensibilidad de autoridades federales. Pide también transparentar razones detrás del desabasto de gasolina en Michoacán. MORELIA, MICH./ MIE-28-DIC-2016/ El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, lamentó el terrible aumento de entre 14 y 20 por ciento que a partir de enero tendrá el costo de gasolina, el cual tendrá un efecto inmediato en los precios de los productos y de las tarifas del transporte en el estado y el resto de México, "dando a las familias michoacanas mayores complicaciones económicas en este 2017". En este sentido, el también integrante de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso del Estado recalcó que debido a la preocupación de Acción Nacional en torno al impacto que tendrán las complicaciones financieras del 2017 en la economía de las familias michoacanas, desde el trabajo de la elaboración del dictamen en comisiones se impulsó que la Ley de Ingresos del Estado no tuviera mayores incrementos a los impuestos y se mantuvieran las tasas del 2016, salvo algunas tarifas que sólo tendrán la natural elevación de la inflación anual que corresponde a no más del 3 por ciento. Quintana Martínez detalló con preocupación que México es un país que importa el 60 por ciento de las gasolinas que consumimos, donde ahora las refinerías trabajan al 45 por ciento de su capacidad, provocando que sean más ineficientes que hace tres años, derivado de la falta de mantenimiento que a su vez ha paralizado ha muchas plantas, lo que obliga a importar cada vez más para abastecer la demanda interna. Ante esta grave falla de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex), el legislador del PAN se unió al llamado para que el Gobierno Federal trabaje por encontrar otras vías o alternativas para subsanar el excesivo encarecimiento de combustible, provocado también en gran parte por la doble carga tributaria, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), donde todo ello tendrá un grave impacto en el entorno económico, siendo verdaderamente afectada la ciudadanía. "Lamentablemente, la Reforma Energética no ha sido aplicada correctamente, provocando severos problemas en el país, y obviamente en Michoacán, por lo que se requiere redireccionar las políticas económicas para no generar más daño al bolsillo de las familias", urgió. Finalmente, y frente a la persistencia del desabasto de gasolina en el estado, el líder parlamentario blanquiazul pidió que también se transparenten las razones detrás de este fenómeno que afecta a Michoacán y otras entidades del país.